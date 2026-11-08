בדיקת שכרות הפכה למרדף מסוכן דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד תושב הכפר ניעמה, בן 25, השוהה בישראל שלא כחוק, לאחר שעל פי החשד פגע בשוטר במהלך בדיקת שכרות בכביש 1, נמלט בנהיגה מסוכנת וניסה להסוות את רכבו כדי לחמוק מזיהוי.

האירוע החל במהלך פעילות אכיפה של משטרת התנועה הארצית בכיכר שער הגיא, כאשר השוטרים עצרו רכב לבדיקת שכרות. הנהג התבקש להזדהות, אך בתגובה האיץ לפתע, פגע בשוטר ובהמשך גם בניידת משטרה ונמלט מהמקום.

כתוצאה מהפגיעה נפצע השוטר בידיו ובברכיו ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בירושלים.

בהמשך זוהה הרכב באזור נתיבי איילון, אולם הנהג נמלט פעם נוספת תוך נסיעה במהירות מופרזת, מעבר מסוכן בין נתיבים ונסיעה בשולי הכביש, תוך סיכון משתמשי הדרך.

לאחר מכן אותר הרכב בירושלים. גם הפעם ניסה הנהג להימלט, פגע בעמוד ועזב את המקום.

בעקבות האירועים נפתחה חקירה משותפת של היחידה המרכזית באגף התנועה ובוחני התנועה של מחוז ירושלים. מהחקירה עלה כי הנהג שהה בישראל שלא כחוק, מעולם לא הוציא רישיון נהיגה וברכבו הותקנו לוחיות זיהוי מזויפות.

במהלך פעילות לאיתור החשוד הצליחו בלשי אגף התנועה לזהותו. כאשר הבחין בשוטרים ניסה להימלט פעם נוספת, תוך שהוא מתנגש בניידות המשטרה, עד שהבלשים חסמו את רכבו ועצרו אותו.

עוד התברר בחקירה כי לאחר אירוע הפגע וברח ניסה החשוד להסוות את הרכב באמצעות שיוף צבעו והכנתו לצביעה מחודשת, במטרה לשנות את מראהו ולהקשות על זיהויו. הרכב אותר באזור רמאללה והועבר למגרש משטרתי.

החשוד נעצר בבית העלמין בלוד, בעת שהסיע אדם נוסף ששהה אף הוא בישראל שלא כחוק.

בתום חקירתו נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת. השבוע הגישה נגדו יחידת תביעות התעבורה בירושלים כתב אישום בגין הפקרה אחרי פגיעה, נהיגה פוחזת, נהיגה בקלות ראש, הפרעה לשוטר, זיוף סימן זיהוי רכב, נהיגה ללא רישיון וללא ביטוח, כניסה לישראל שלא כחוק והסעת שוהה בלתי חוקי.

לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. מעצרו של הנוסע הנוסף הוארך עד תום ההליכים נגדו.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד נהגים המסכנים חיי אדם ופוגעים בשוטרים, וציינו כי בימים אלה מתקיים מבצע "מחויבים לחיים", בשיתוף אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, במסגרת המאבק בקטל בכבישים.