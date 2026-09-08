זעזוע נוסף בסיעת דגל התורה: לאחר ההחלטה על הדחת חברי הכנסת הוותיקים, מובילי השינויים במפלגה מרחיבים כעת את השליטה גם לדרגי השטח והייעוץ.

בהוראה חדשה שיצאה מטעם ההנהגה הרוחנית ופורסמה הבוקר בעיתון 'יתד נאמן', נקבע כי כל עוזר או יועץ פרלמנטרי של חברי הכנסת מטעם הסיעה יידרש לקבל אישור פרטני מבית הרבנים בטרם מינויו.

במאמר מערכת חריג, תקף העיתון בחריפות את סביבת הנבחרים היוצאים.

במאמר נטען כי "עוזרי חברי כנסת מסוימים וסייעניהם הידועים בשמותיהם, שיתפו פעולה עם אנשי תקשורת השואפים להכניס זמורות זרות בתוך היהדות החרדית, תוך תקיעת סכין במטרת קיומו של עולם התורה ומסע השמצות בדויות נגד הנהגת התנועה".

הזעם בהנהגה מגיע על רקע תדרוכים חריפים מצד מקורביהם של חברי הכנסת המודחים, משה גפני ואורי מקלב, שהופנו בימים האחרונים נגד מחוללי המהפך בבית הרב דב לנדו.

לצד הטלטלה והדחתם מהרשימה לכנסת, בכותרת הראשית של "יתד נאמן" נמסר כי חבר הכנסת משה גפני נעתר לבקשה להתמנות לתפקיד יו"ר דגל התורה הארצית, בעוד חבר הכנסת אורי מקלב מונה לחבר בהנהלת התנועה.