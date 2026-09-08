הטלטלה הפנימית בדגל התורה בעקבות ההחלטה לסיים את כהונתם של חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב החריפה הבוקר, עם מחלוקת גלויה בין סביבת הרב דוב לנדו לסביבת הרב משה הלל הירש - מנהיגי הציבור הליטאי.

במוקד הסערה עומד מאמר מערכת חריף שפורסם בביטאון התנועה "יתד נאמן" והאופן שבו הוצג אישורו לפרסום.

המאמר הופנה נגד עוזריהם ומנהלי לשכותיהם של חברי הכנסת היוצאים, וכלל האשמות על תדרוכים נגד ההנהגה ועל מהלכים שלפי העיתון פגעו במאמצים סביב חוק הגיוס. במסגרת המאמר פורסם גם כי מינוי עתידי של יועץ פרלמנטרי בסיעה יהיה כפוף לאישור ישיר של ועדת רבנים.

בשער "יתד נאמן" נכתב כי המאמר פורסם לבקשת גדולי ישראל ולאחר שעיינו בתוכנו. במקביל הופץ תיעוד שבו נראה הרב לנדו מעיין במאמר בביתו לפני הדפסתו.

בתיעוד נשמע הרב לנדו מברר בנוגע למאמר, ונכדו משיב לו כי הטקסט מובא במקביל גם לעיונו ולאישורו של הרב הירש. אלא שלאחר פרסום העיתון והתיעוד יצאה מסביבת הרב הירש הודעה הסותרת את הדברים.

בהודעה מטעם סביבתו של הרב הירש נמסר באופן חד משמעי, "המאמר שפורסם אמש ב'יתד נאמן' לא היה לעיני מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש". בכך נוצר פער פומבי בין הדברים שנאמרו לרב לנדו בתיעוד לבין גרסת סביבתו של הרב הירש.

העימות מתרחש על רקע השינויים המשמעותיים ברשימת דגל התורה לכנסת הבאה. הרב לנדו הודיע לגפני ולמקלב כי לא ישובצו ברשימה הבאה, לאחר שנים ארוכות שבהן היו מהדמויות המרכזיות בסיעה.

המאמר וההכחשה שבאה בעקבותיו מוסיפים נדבך למאבקים הפנימיים המתנהלים בדגל התורה סביב חילופי הנציגים ומעמדם של העוזרים והמקורבים.

הפרסום עורר סערה בציבור החרדי ומעלה שאלות קשות לגבי זהות מקבלי ההחלטות בפועל ומאבקי השליטה על עתידה וצביונה של תנועת דגל התורה.