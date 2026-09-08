נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי שיתף הלילה (שלישי) בחשבונו ברשת החברתית X את הפוסט של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שבו קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה.

בן גביר כתב בספרדית כי "הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי בכך שאיי פוקלנד הם שטח ארגנטינאי כבוש, אותו הבריטים גונבים באלימות מהעם הארגנטינאי. הבריטים לא רק כובשים את השטח, אלא גם מבצעים שם קידוחי נפט וגונבים כסף מהעם הארגנטינאי".

"אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להכיר בריבונותה של ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה הגדולה כל עוד הכיבוש נמשך", דברי בן גביר.

דבריו של בן גביר הגיעו בעקבות דיווחים בכלי תקשורת בבריטניה, שלפיהם המדינה צפויה להודיע כבר היום על שינוי מדיניות חריף כלפי מדינת ישראל, שבמסגרתו יוטל איסור על סחר בסחורות ובשירותים מסוימים שמקורם ביישובי יהודה ושומרון.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב אף הוא לדיווחים וקרא לנקוט צעד מקדים לקראת הסנקציות הצפויות. "יש לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב".

"לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר", דברי סמוטריץ'.

