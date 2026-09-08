חבר הקונגרס היהודי רנדי פיין מפלורידה, המייצג את המפלגה הרפובליקנית, הזהיר את בריטניה כי חברות שיצייתו לסנקציות שמתכננת המדינה להטיל על יישובים ביהודה ושומרון, עלולות להיות מודרות מעשיית עסקים עם השלטון המקומי בפלורידה.

"בעוד הממשלה הבריטית שוקלת לאלץ חברות בריטיות להחרים חלקים מארץ ישראל, עליה להיות מודעת לכך שחוק בפלורידה שהעברתי כחבר בית המחוקקים יאסור על כל חברה בריטית שיאלצו אותה לציית לחוק לעשות עסקים עם ממשלת המדינה או עם השלטון המקומי בפלורידה", כתב פיין בפוסט ברשת החברתית X.

הוא הוסיף כי החקיקה "תביא גם להפסקת פעילותה של כל חברה בריטית המשתתפת בחרם זה מלעשות עסקים בפלורידה, במידה ותזדקק למגע רשמי כלשהו עם ממשלת המדינה או השלטון המקומי לצורך פעילותה (היתרים, גביית מיסים)".

פיין ציין כי להשלכות הפוטנציאליות של המדיניות כלפי בריטניה עשויה להיות משמעות כלכלית נרחבת: "פלורידה היא אחת משותפות הסחר הגדולות ביותר של בריטניה. עליהם להבין שפרויקט הראווה שלהם בתמיכה בטרור המוסלמי עלול לעלות להם במיליארדי דולרים", כתב.

"ולמי שמפקפקים בכוחה של מדיניות זו", הוסיף פיין, "זהו אותו החוק בדיוק ששבר את הניסיון המוטעה של Airbnb להחרים חלקים מארץ ישראל בשנת 2019. הם הבינו שהחוק הזה היה מביא את החברה שלהם לפשיטת רגל".

"פלורידה הבהירה זאת היטב: כל חברה - או אומה - שמחרימה את ישראל, מוקעת ומוחרמת על ידי פלורידה", סיכם.

דבריו של פיין מגיעים בעקבות דיווחים בכלי תקשורת בבריטניה, שלפיהם המדינה צפויה להודיע כבר היום (שלישי) על שינוי מדיניות חריף כלפי מדינת ישראל, שבמסגרתו יוטל איסור על סחר בסחורות ובשירותים מסוימים שמקורם ביישובי יהודה ושומרון.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לנקוט צעד מקדים לסנקציות הצפויות. "יש לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב".

"לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר", דברי סמוטריץ'.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוסיף "הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי בכך שאיי פוקלנד הם שטח ארגנטינאי כבוש, אותו הבריטים גונבים באלימות מהעם הארגנטינאי. הבריטים לא רק כובשים את השטח, אלא גם מבצעים שם קידוחי נפט וגונבים כסף מהעם הארגנטינאי.

אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להכיר בריבונותה של ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה הגדולה כל עוד הכיבוש נמשך".