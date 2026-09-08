הליכוד הודיע היום (שלישי) על שריונה ברשימת המפלגה של טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"ם רני גואילי ז"ל ומשיאת משואה. היא תשובץ במקום ה-9.

רני גואילי יצא להילחם בבוקר השבעה באוקטובר אף שהיה פצוע והספיק להציל את חייהם של רבים. הוא נפל בקרב וגופתו נחטפה לרצועת עזה. גופתו הושבה במסגרת מבצע "לב אמיץ", מבצע מיוחד של צה"ל וכוחות הביטחון.

בהודעת המפלגה התייחסו גם לפעילותה של טליק גואילי לאורך התקופה שבה הוחזק בנה ברצועת עזה. בליכוד אמרו כי היא ומשפחתה הפגינו "עוצמה יוצאת דופן, אמונה עמוקה ונחישות שלא נשברה גם ברגעים הקשים ביותר".

עוד נמסר כי גואילי פעלה להנצחת בנה ולהפצת סיפור גבורתו, אהבתו למדינה וערכיו הציוניים. בליכוד תיארו אותה כ"סמל לכוח, למסירות ולמחויבות למדינת ישראל", והוסיפו כי הפכה את סיפורה האישי לשליחות ציבורית.

הודעת המפלגה נחתמה במסר קצר למשוריינת החדשה, "טליק היקרה - בהצלחה!".

שריונה של גואילי מגיע לאחר שהליכוד הודיע על הצטרפותו לרשימה של אלישע מדן, לוחם מילואים שנפצע באורח אנוש בקרב בבית חאנון. באירוע שבו נפצע נפלו ארבעה מחבריו, ומדן איבד את שתי רגליו ועבר הליך שיקום ממושך.

מדן, אב לשישה הנשוי למרים, הוא בנו של הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות.

הוא גם ממקימי היישוב אביגיל שבהר חברון, ובשנים האחרונות סיפר את סיפורו בפני חיילים, בני נוער וקהילות ועסק במסרים של התמודדות, תקווה ואהבת הארץ.

ביום העצמאות האחרון נבחר מדן להשיא את "משואת הריפוי והשיקום". עם ההודעה על הצטרפותו מסר הליכוד כי הוא "מגלם באישיותו ערכים של מסירות, אחריות, אהבת הארץ ורעות", וכי סיפור חייו מבטא את רוח הלוחמים ואת יכולתה של החברה הישראלית להשתקם לאחר אובדן כבד.