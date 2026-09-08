8% מהיהודים בישראל בני 18 ומעלה ביקרו לפחות פעם אחת בחייהם בקבר רבי נחמן מברסלב באומן. כך עולה מסקירה חדשה של המכון הישראלי לדמוקרטיה המתפרסמת לקראת ראש השנה ומשרטטת את פרופיל המבקרים הישראלים במקום.

מבין הישראלים שכבר ביקרו באומן, 28.5% עשו זאת פעם אחת בלבד ו-49% מגיעים אחת לכמה שנים. 22.5% מהמבקרים מגיעים לאומן לפחות פעם בשנה.

אחד הנתונים הבולטים נוגע דווקא למועד הנסיעה: 59% מהמבקרים הגיעו לאומן רק בתקופה אחרת בשנה ולא בראש השנה. 26% ביקרו במקום רק בראש השנה ו-15% הגיעו גם בראש השנה וגם במועדים אחרים.

גם החלוקה לפי הגדרה דתית מציגה תמונה מגוונת. 42% מכלל המבקרים באומן הם מסורתיים - 26% מסורתיים-דתיים ו-16% מסורתיים שאינם דתיים - בעוד החרדים מהווים 26% מהמבקרים, החילונים 21% והדתיים-לאומיים 11%.

עם זאת, בחינת שיעור המבקרים בתוך כל מגזר מעלה כי בקרב החרדים הנסיעה נפוצה יותר: 19% מהחרדים בישראל ביקרו באומן לפחות פעם אחת. בקרב המסורתיים-דתיים הנתון עומד על 16%, לעומת 7% מהדתיים-לאומיים ומהמסורתיים שאינם דתיים ו-4% מהחילונים.

פער נוסף נמצא בפילוח לפי מוצא: 13% מהמזרחים ביקרו באומן, לעומת 5% מהאשכנזים ו-4% מהישראלים ממוצא מעורב. לפי הסקירה, הנתון עולה בקנה אחד עם שיעורם הגבוה של המסורתיים בקרב המבקרים ועם מחקרים קודמים שעסקו בקשר בין הציבור המזרחי לרבי נחמן, לחסידות ברסלב ולמסורת העלייה לקברי צדיקים.

הסקירה מצביעה גם על הבדל בין גברים לנשים: 9% מהגברים ביקרו באומן לעומת 7% מהנשים. בעוד 55% מהגברים שביקרו במקום עשו זאת בראש השנה, בקרב הנשים הנתון עומד על 23% בלבד, ו-77% מהנשים שביקרו באומן הגיעו בתקופות אחרות בשנה.

גם הגיל וההכנסה נקשרו לשיעורי הביקור. בקרב בני 18-44, 10% ביקרו באומן לפחות פעם אחת לעומת 6% מבני 45 ומעלה, ובקרב בעלי הכנסה נמוכה מהחציון השיעור עומד על 12%, לעומת 9% בקרב בעלי הכנסה הדומה לחציון ו-6% בקרב בעלי הכנסה גבוהה ממנו.