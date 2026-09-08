דרך עושים מאהבה - Ishay Ribo feat. Zusha

הזמר ישי ריבו משיק לקראת ראש השנה את השיר החדש "דרך העושים מאהבה", בשיתוף הצמד היהודי-אמריקאי זושא. בשיר משלב ריבו לראשונה ביצירתו בין עברית לאנגלית.

לדברי ריבו, נקודת המוצא ליצירה נמצאת בסוגיה במסכת שבת, בדפים פ"ח עמודים א' וב', המתארת אדם שראה את רבא שקוע בלימוד עד שלא הבחין שידיו מדממות, והטיח בו כי עם ישראל הוא "עמא פזיזא", שהקדים במעמד מתן תורה "נעשה" ל"נשמע".

רבא השיב כי עם ישראל הולך עם הקב"ה בתמימות, ותשובתו זוכה לפירושו של רש"י, "התהלכנו עימו בתום לב כדרך העושים מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו".

ריבו מספר כי הדברים נגעו בו במיוחד, "המעשה, התשובה המרגשת, ובעיקר הניסוח המדויק של רש"י שבכמה מילים חדר כמו חץ ישר ללב. הרגשתי צורך עז להלחין את זה".

אלא שהרעיון לא הפך מיד לשיר שלם. ריבו סיפר, "זה לקח תקופה עד שה' זימן מילים ולחן, אבל משהו היה חסר. פניתי לזאק ושלמה, הם זושא המדהימים שאירחו אותי בעבר בשיר, והם כתבו בתים באנגלית. כעת, השיר הפך שלם".

במרכז השיר עומדת ההליכה מתוך אמונה גם כאשר הדרך עצמה אינה ברורה. במילות השיר חוזר המשפט שהעניק לו את שמו, "התהלכנו איתך בתום לב, כדרך העושים מאהבה", לצד ההתייחסות להקדמת "נעשה" ל"נשמע".

השיר משלב גם את המילים "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", ואת המסע המתואר באמצעות "ארבעים יום וארבעים לילה".

ריבו מסביר כי הרעיון הזה נוגע בעיניו למסע האישי והלאומי, "כיחידים וכעם, כולנו עוברים מסע". לדבריו, "אבל גם כשהדרך לא תמיד ברורה, וגם אם זה לא תמיד נראה לעינינו הגשמיות, אנחנו הולכים איתו בתום לב, כבן אהוב שסומך על אביו. כדרך העושים מאהבה".