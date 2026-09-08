הליכוד הודיע על שריונו של תא"ל במיל' אמיר אביבי ברשימת המפלגה ועל הצטרפותה של תנועת הביטחוניסטים, שאותה ייסד.

במהלך שירותו בצה"ל מילא אביבי שורה של תפקידים בכירים, בהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל וסגן מפקד אוגדת עזה. עוד שימש כמפקד חטיבת שגיא, מפקד גדוד 605 ומפקד בית הספר להנדסה קרבית.

אביבי נולד בירושלים ובילדותו התגורר במדינות שונות בעקבות שליחויותיו של אביו, פנחס אביבי, ששימש דיפלומט ושגריר במשך שנים. בגיל 18 שב לישראל כחייל בודד, התגייס כלוחם בחיל ההנדסה הקרבית והתקדם לאורך שנות שירותו עד לדרגת תת-אלוף.

בהודעת הליכוד נאמר כי אביבי ותנועת הביטחוניסטים תומכים בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי המפלגה, תפיסה זו מעמידה במרכז את עקרונות ההכרעה, היוזמה והעצמאות הביטחונית של ישראל.

בליכוד בירכו את אביבי עם ההודעה על הצטרפותו למפלגה. "אמיר היקר - בהצלחה", נמסר.

לצד אביבי, במקום התשיעי ברשימת הליכוד תשוריין טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"ם רני גואילי ז"ל ומדליקת משואה. רני יצא להילחם בשבעה באוקטובר למרות שהיה פצוע, הציל רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה לעזה. גופתו הושבה במסגרת המבצע המיוחד "לב אמיץ".

גואילי ומשפחתה תוארו בהודעת הליכוד כמי שהפגינו כוח, אמונה ונחישות ונשאו את זכרו של רני תוך הפצת סיפור גבורתו וערכי אהבת הארץ והציונות. במפלגה הציגו את הצטרפותה כהמשך להפיכת סיפורה האישי לשליחות ציבורית.

במקום ה-11 ישוריין לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח קשה בקרב בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו. מדן, מייסד היישוב אביגיל שבהר חברון, נפצע במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה באירוע שבו נפלו ארבעה מחבריו, ולאחר מכן עבר הליך שיקום ממושך.

מדן הוא אב לשישה, נשוי למרים ובנו של הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות. לאחר פציעתו נפגש עם חיילים, בני נוער וקהילות ושיתף בסיפורו ובמסרים של התמודדות, תקווה ואהבת הארץ, וביום העצמאות האחרון נבחר להשיא את "משואת הריפוי והשיקום".

משוריין נוסף הוא עו"ד דוד פטר, משפטן בעל ניסיון במשפט חוקתי, ציבורי ומסחרי, במחקר ובליטיגציה. פטר, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן ועובד על עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטה, ייצג את המדינה בבג"ץ מספר פעמים.

בליכוד ציינו עם צירופו את ניסיונו המשפטי ואת עיסוקו בסוגיות של ממשל, משפט, חירות ודמוקרטיה.