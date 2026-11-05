הרצוג נזף ברגב דוברות

סיעת הליכוד הגיעה הערב (חמישי) להתייעצויות בבית הנשיא והמליצה לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על יו"ר המפלגה, ח"כ בנימין נתניהו.

במהלך הפגישה מתח הרצוג ביקורת על התבטאויותיה של השרה מירי רגב כלפי גוש השינוי וגדי איזנקוט.

משלחת הליכוד כללה את השרה מירי רגב, השר יואב קיש, ח"כ אופיר כץ, טליק גווילי ועליזה בראשי.

במהלך ההתייעצות פנה הרצוג לרגב, שכינתה את גוש האופוזיציה "גוש אסון", ומתח ביקורת על השימוש בביטוי לצד הקריאה להקמת ממשלת אחדות.

"אם את רוצה להושיט יד את לא יכולה להגיד 'גוש אסון' ועוד אחר כך לקרוא לגדי איזנקוט 'ימין או פלסטין'. קצת פרופורציות בחיים כדי לנהוג בכבוד. אי אפשר להגיד 'אני רוצה ממשלת אחדות' ולהתחיל להגיד את הדבר הזה", אמר הנשיא.

השר יואב קיש השיב כי "אסור למפלגות השמאל לכבות את האור על המדינה היהודית". קיש הציע להקים ממשלה לאומית שתכלול את כלל גוש נתניהו, לצד מפלגות נוספות שיבקשו להצטרף אליה.

בתגובה שאל הרצוג את נציגי הליכוד אם הם מוכנים לוותר על הגורמים הקיצוניים במסגרת המאמצים להקמת ממשלה רחבה. קיש השיב: "מי שיקבל את קווי היסוד שלנו מוזמן".