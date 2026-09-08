נתפס שוב על הכביש דוברות המשטרה

שוטרי היחידה המרכזית באגף התנועה של מחוז ירושלים עצרו אתמול תושב ג'בל מוכבר בן 24, בחשד שנהג במשאית ללא רישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב.

במשטרה אומרים כי באותה עת היה החשוד בפסילת נהיגה ובתנאי מעצר בית.

על פי המשטרה, כבר לפני כשנה נתפס הצעיר בגין עבירה זהה, ובהמשך נפסל מנהיגה ונשלח למעצר בית. אתמול התקיים בבית המשפט דיון בעניינו, שאליו שלח עורך דין מטעמו.

במקביל לדיון, לטענת המשטרה, הבחינו השוטרים בצעיר כשהוא נוהג במשאית אחרת אף שלא היה בידיו רישיון מתאים. במשטרה ציינו כי הנהיגה נעשתה בזמן פסילה שהטיל עליו בית המשפט ותוך הפרת תנאי מעצר הבית שהיו בתוקף.

השוטרים עצרו את החשוד והוא הועבר לחקירה ולאחר מכן נכלא. הבוקר, עם סיום חקירתו, הגישה נגדו יחידת תביעות התעבורה בירושלים כתב אישום.

לצד כתב האישום הוגשה לבית המשפט גם בקשה להורות על מעצרו של הצעיר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.