עפולה: קטין רב עם בני משפחתו ובתגובה פרץ לבית כנסת בעירוהשחית ספרי קודש

נער בן 15 נאשם כי פרץ לבית כנסת בעיר עפולה, השחית ספרי קודש, הצית גלילי נייר טואלט וגנב קופת צדקה.

מחקירת המשטרה עלה כי הנער ביצע את המעשים לאחר שרב עם בני משפחתו, ומתוך עוינות כלפי הציבור היהודי.

האירוע התרחש בחודש שעבר אז התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה מאדם שהגיע לפתוח את בית הכנסת והבחין בעשן רב ובנזק שנגרם למקום.

שוטרי המחוז הצפוני שהוזעקו לזירה גילו הרס בתוך בית הכנסת. ספרי קודש הושלכו לרצפה ונשפכו עליהם נוזלים שונים, גלילי נייר טואלט הוצתו בחדר השירותים וקופת הצדקה נגנבה.

זמן קצר לאחר האירוע הצליחו השוטרים לזהות את החשוד במעשים, קטין בן 15, ועצרו אותו לחקירה.

במהלך החקירה התברר כי זמן קצר לפני שהגיע לבית הכנסת התעמת הנער עם בני משפחתו. על פי ממצאי החקירה, הוא הגיע למקום כשהוא כועס, וביצע את המעשים ממניע של עוינות כלפי הציבור היהודי.

היום (ראשון), עם השלמת החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד הקטין.

כתב האישום מייחס לו עבירות של כניסה למקום מגורים או תפילה, היזק לרכוש בזדון ממניע גזענות וגניבה.