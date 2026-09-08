הליכוד הודיע היום (שלישי) על שריונו של חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט ברשימת המפלגה לכנסת.

גולדשמידט, שכיהן בעבר כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה ואף כיו"ר סיעתה בכנסת, מצטרף לשורת מועמדים חדשים ששוריינו לאחרונה ברשימת הליכוד.

על פי הודעת המפלגה, גולדשמידט התגורר במשך שנים בעוטף עזה ובעקבות אירועי 7 באוקטובר עבר לדבריו תהליך של "התפכחות".

בליכוד אומרים כי הוא שינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות וכיום תומך בעמדותיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הליכוד והמחנה הלאומי.

בליכוד הציגו את עברו הפוליטי של גולדשמידט ואת השינוי בעמדותיו כחלק מהערך שהוא מביא לרשימה. במפלגה מסרו כי הוא מביא עמו "קול חשוב, מנוסה ומפוכח", לצד ניסיון בזירה הציבורית והפוליטית והיכרות עם תפיסות שונות בחברה הישראלית.

גולדשמידט מצטרף לתא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, שעל שריונו הודיע הליכוד קודם לכן. אביבי מילא במהלך שירותו בצה"ל שורת תפקידים בכירים, ובהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה, מפקד חטיבת שגיא ומפקד בית הספר להנדסה קרבית.

אביבי שב לישראל בגיל 18 כחייל בודד, לאחר שבילדותו התגורר במדינות שונות בעקבות שליחויותיו של אביו, הדיפלומט והשגריר פנחס אביבי. הוא התגייס כלוחם בחיל ההנדסה הקרבית והתקדם עד לדרגת תת אלוף, ועם הצטרפותו הודיע הליכוד כי גם תנועת הביטחוניסטים תצטרף למפלגה.

משוריינת נוספת היא טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"ם רני גואילי ז"ל ומדליקת משואה, שתוצב במקום התשיעי ברשימת הליכוד. רני יצא להילחם ב-7 באוקטובר למרות שהיה פצוע, הציל רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה לעזה, ובהמשך הושבה במסגרת המבצע המיוחד "לב אמיץ".

במקום ה-11 ישוריין לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח קשה בקרב בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו. מדן, מייסד אביגיל שבהר חברון ואב לשישה, נפצע במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה באירוע שבו נפלו ארבעה מחבריו, וביום העצמאות האחרון נבחר להשיא את "משואת הריפוי והשיקום".

לרשימה מצטרף גם עו"ד דוד פטר, משפטן בעל ניסיון במשפט חוקתי, ציבורי ומסחרי, שייצג את המדינה בבג"ץ מספר פעמים. פטר הוא בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן ועובד על הדוקטורט שלו באוניברסיטה, ובליכוד הדגישו עם צירופו את ניסיונו המשפטי ועיסוקו בסוגיות של ממשל, משפט, חירות ודמוקרטיה.