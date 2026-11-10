יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הורה לבטל את פגישת המשא ומתן שתוכננה למחר (רביעי) בין נציגי מפלגתו לבין צוות הליכוד.

בהודעה שפרסמה מפלגת ישר נמסר כי הפגישה בוטלה בהוראת איזנקוט, "על רקע נאום הפילוג של ראש הממשלה היוצא וביזוי טקס השבעת הכנסת ואיתה מה שעוד נותר מהממלכתיות תחת שלטון נתניהו".

במפלגתו של איזנקוט הבהירו כי הם מוסיפים לראות באחדות הלאומית יעד חשוב, אך מאשימים את נתניהו בכך שהוא פועל בניגוד למטרה זו.

"אחדות היא ערך חשוב לישראל, הסולידריות הישראלית היא רכיב בביטחון הלאומי של ישראל ולטובתם נמשיך לפעול. ראש הממשלה היוצא השתלח הערב באזרחי ישראל במה שהפך תזכורת עצובה נוספת, למי שהיה זקוק לעוד הוכחה: נתניהו לא רוצה אחדות. כתמיד, בבחירה בין גודל השעה וחוסנה של החברה הישראלית ובין שרידותו הפוליטית- יבחר תמיד נתניהו בעצמו. בכל מחיר", נמסר.

בליכוד הגיבו: "ראש הממשלה נתניהו יהפוך כל אבן למען אחדות לאומית. הליכוד מוכן להיפגש עם נציגי כל סיעה שרוצה באחדות".

במפלגה ציינו כי "ראש הממשלה נתניהו עומד מאחורי דבריו שלא ניתן לשתף פעולה עם תומכי טרור ועם מי שרק הערב נטשו את אולם המליאה בשירת התקווה. תמוה שמבטלים פגישה עם הליכוד ודווקא איתם ממשיכים לקדם מגעים".

בהודעת המפלגה נמסר כי אין בכוונתה לזנוח את המאמצים להקמת קואליציה רחבה. "ראש הממשלה נתניהו ממשיך לפעול להקמת ממשלת אחדות לאומית".