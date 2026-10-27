בכיר בקואליציה מותח הערב (שלישי) ביקורת חריפה על יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, בעקבות מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, שבהם מפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה.

לדברי הבכיר, החלטתו של וינטר להתמודד בבחירות למרות הסקרים שהצביעו על קושי לעבור את אחוז החסימה פגעה בסיכוייו של מחנה הימין להשיג רוב בכנסת.

"בעקבות הפערים הגדולים בין המדגמים נחכה לתוצאות האמת, אבל על פי כל המדגמים וינטר איבד מנדטים רבים לימין", אמר הבכיר.

הוא הוסיף: "אם וינטר לא היה מתעקש לרוץ, הימין היה מנצח באופן מובהק".

הבכיר דחה גם את טענותיו של וינטר בנוגע לקמפיין שהתנהל נגד מפלגתו, וטען כי הביקורת הציבורית על התמודדותו דווקא סייעה לצמצם את מספר הקולות שעלולים לרדת לטמיון.

"הטענה של וינטר על הקמפיין שהתנהל נגדו מגוחכת. מהרגע הראשון לא היה לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, והקמפיין רק צמצם את מספר הקולות שנשרפו", אמר.

את דבריו חתם בעקיצה: "עופר טעה בניווט".

בכל המדגמים שפורסמו מפלגת עמך ישראל אינה עוברת את אחוז החסימה. עם זאת, בשלב זה טרם פורסמו תוצאות האמת המלאות.