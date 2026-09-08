ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לצרף את הפרשן יעקב ברדוגו לרשימת הליכוד לכנסת באמצעות שריון. המהלך צפוי להתבצע כחלק מהסכם המיזוג בין הליכוד למפלגת תקווה חדשה.

נכון לעכשיו טרם נקבע באופן סופי באיזה מקום ברשימה ישובץ ברדוגו. בשעה זו מתקיימות התייעצויות בנוגע לחלוקת המקומות ולפרטי השיבוץ הסופיים במסגרת המיזוג.

צירופו המסתמן מגיע לאחר שורה של שריונים שעליהם הודיע הליכוד. בין המצטרפים נמצאים אנשי ביטחון ומשפט, לצד דמויות ציבוריות ומי שהגיעו למפלגה בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה.

במקום התשיעי ברשימת הליכוד תשוריין טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"ם רני גואילי ז"ל ומדליקת משואה. רני יצא להילחם ב-7 באוקטובר למרות שהיה פצוע, הציל רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה לרצועת עזה, ובהמשך הושבה במסגרת המבצע המיוחד "לב אמיץ".

בליכוד הציגו את גואילי ומשפחתה כמי שהפגינו כוח, אמונה ונחישות לאורך התקופה, ונשאו את זכרו של רני תוך הפצת סיפור גבורתו וערכי אהבת הארץ והציונות. במפלגה תיארו את הצטרפותה לרשימה כהמשך לשליחות הציבורית שקיבלה על עצמה.

במקום ה-11 ישוריין לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח קשה בקרב בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו. מדן, מייסד אביגיל שבהר חברון ואב לשישה, נפצע בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה באירוע שבו נפלו ארבעה מחבריו ועבר לאחר מכן שיקום ממושך.

מדן, בנו של הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות, נפגש לאחר פציעתו עם חיילים, בני נוער וקהילות ושיתף בסיפורו ובמסרים של התמודדות, תקווה ואהבת הארץ. ביום העצמאות האחרון הוא נבחר להשיא את "משואת הריפוי והשיקום".

משוריין נוסף הוא תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, שהודיעה גם היא על הצטרפותה לליכוד. אביבי שירת בין היתר כסגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה, מפקד חטיבת שגיא, מפקד גדוד 605 ומפקד בית הספר להנדסה קרבית.

אביבי נולד בירושלים ובילדותו התגורר במדינות שונות בעקבות שליחויותיו של אביו, פנחס אביבי, ששימש דיפלומט ושגריר. בגיל 18 שב לישראל כחייל בודד, התגייס כלוחם בחיל ההנדסה הקרבית והתקדם לאורך שירותו עד לדרגת תת אלוף.

לרשימת המשוריינים הצטרף גם עו"ד דוד פטר, משפטן בעל ניסיון במשפט חוקתי, ציבורי ומסחרי, במחקר ובליטיגציה. פטר, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן שעובד על הדוקטורט שלו באוניברסיטה, ייצג את המדינה בבג"ץ מספר פעמים.

פטר הוא דור שני לניצולי שואה ונולד בהונגריה בשלהי המשטר הקומוניסטי להורים שנולדו וגדלו תחתיו. הוא עלה לישראל בגיל שנה וחצי, ומשפחתו התגוררה תחילה במרכז הקליטה במבשרת ציון ולאחר מכן בחיפה.

שם נוסף ששוריין הוא חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט, שכיהן מטעם מפלגת העבודה ואף עמד בראש סיעתה בכנסת. לפי הליכוד, לאחר שנים שבהן התגורר בעוטף עזה ובעקבות אירועי 7 באוקטובר, הוא עבר "התפכחות", שינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות וכיום תומך בעמדות נתניהו, הליכוד והמחנה הלאומי.

בליכוד אמרו עם צירופו כי גולדשמידט מביא עמו ניסיון בזירה הציבורית והפוליטית והיכרות עם תפיסות שונות בחברה הישראלית.