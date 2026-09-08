הליכוד הודיע על צירופו של איציק בונצל, אביו של לוחם ומפקד סיירת צנחנים סמ"ר עמית בונצל ז"ל, לרשימת המפלגה לכנסת.

בונצל ישוריין במקום ה-29 ברשימה, כחלק משורת השריונים החדשים שנקבעו לקראת הבחירות.

בבוקר שלאחר השבעה באוקטובר יצאו שני בניו של בונצל, עמית ונדב, שניהם לוחמים ומפקדים בסיירת צנחנים, אל המערכה. שישים ימים לאחר מכן נפל עמית בקרב ברצועת עזה.

מאז נפילת בנו פועל בונצל בזירה הציבורית והפך לאחד הקולות הבולטים בקרב משפחות הנופלים. הוא פעל במסגרת פורום הגבורה, הופיע פעם אחר פעם בוועדות הכנסת ועסק בקידום זכויותיהן של משפחות שכולות.

בונצל הוא האחרון בשורת דמויות ששובצו במקומות משוריינים ברשימת הליכוד. במקום התשיעי שובצה טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"ם רני גואילי ז"ל ומדליקת משואה, ובמקום ה-11 שובץ איש התקשורת והפרשן יעקב ברדוגו.

במקום ה-15 שובץ לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח קשה בקרב בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו. מדן, מייסד אביגיל שבהר חברון ואב לשישה, נבחר ביום העצמאות האחרון להשיא את "משואת הריפוי והשיקום".

במקום ה-16 ישוריין עו"ד דוד פטר, משפטן בעל ניסיון במשפט חוקתי, ציבורי ומסחרי, שייצג את המדינה בבג"ץ מספר פעמים. פטר הוא בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן ועובד על עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטה.

חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט ישובץ במקום ה-26. גולדשמידט, שכיהן בעבר כחבר כנסת וכיו"ר סיעת העבודה והתגורר במשך שנים בעוטף עזה, אמר לפי הליכוד כי בעקבות השבעה באוקטובר עבר "התפכחות", שינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות וכיום הוא תומך בנתניהו, בליכוד ובמחנה הלאומי.

את רשימת השריונים שנמסרו חותם במקום ה-35 תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. אביבי מילא שורת תפקידים בכירים בצה"ל, ובהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה ומפקד חטיבת שגיא.