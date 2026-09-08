צעד נוסף לקידום הבנייה בגוש שילה: שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הודיעו היום (שלישי) על פרסום קו כחול חדש לקידה וליישוב הדעת. השטח שנכלל במהלך משתרע על פני 1,665 דונם.

המהלך מגיע ברקע הסנקציות הצפויות מצד בריטניה על יהודה ושומרון, ולאחר ששני היישובים קיבלו הכרה כיישובים חדשים ועצמאיים.

במקביל לפרסום הקו הכחול, כבר מקודמת עבור קידה ויישוב הדעת תב"ע ראשונה הכוללת יחד יותר מ-1,000 יחידות דיור.

קידה הוקמה בשנת 2003 ונמנתה עם יישובי ההתיישבות הצעירה, לאחר שנים שבהן התנהל מאבק על מעמדה. בדצמבר 2025 הכריז הקבינט המדיני-ביטחוני על הכרה בה כיישוב חדש ועצמאי.

יישוב הדעת החל את דרכו בשנת 2001 כחווה ובהמשך התפתח ליישוב. בחודש מרץ 2026 הכריז הקבינט המדיני-ביטחוני גם עליו כיישוב חדש ועצמאי.

סמוטריץ' אמר כי שני היישובים המתינו במשך כ-25 שנה לקידום הסדרתם, וכי פרסום הקו הכחול יאפשר את המשך התפתחותם. "ב"ה כחלק מהסדרת כלל ההתיישבות הצעירה בשנים האחרונות, אנחנו זוכים להשלים את המלאכה גם כאן, ופרסום הקו הכחול שקידמנו היום יהווה מנוף אדיר של צמיחה ופיתוח ליישובים, וזאת למעלה מ־1,000 יח"ד", אמר.

שר האוצר התייחס גם למערכת הפוליטית, "אל מול ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן שמתכננים עקירות והקמת מדינה פלסטינית - אנחנו מכריזים, נוטעים ובונים בכל מרחבי ארצנו". הוא הודה לאנשי המינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על קידום המהלכים.

גנץ תיאר את המהלך כשלב נוסף בהתפתחות שני היישובים לאחר יותר משני עשורים. "היום אנחנו זוכים לראות את החזון הזה מתגשם: יישובים שהחלו ממשפחות חלוציות הופכים ליישובים מוסדרים, גדולים ומתפתחים, עם תכנון של למעלה מאלף יחידות דיור ועתיד של עוד אלפי תושבים", אמר.

לדבריו, התפתחות קידה ויישוב הדעת משתלבת בשינויים המתרחשים בגוש שילה כולו. "פרסום הקו הכחול הוא צעד גדול נוסף בדרך הזו", אמר גנץ, שהודה לסמוטריץ' על "השותפות, הנחישות וההובלה של תנופת ההתיישבות ההיסטורית הזו".