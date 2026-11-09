המועצה האזורית גוש עציון מקדמת בימים אלה הקמת אזור תעשייה חדש ורחב היקף, "מבואות לכיש", שיתפרס על פני 3,039 דונם צפונית למעבר תרקומיא ובסמוך אליו.

המהלך מובל על ידי מינהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי, וכעת נרשמה התקדמות נוספת עם חתימת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על תחום השיפוט של אזור התעשייה המתוכנן.

במועצה האזורית גוש עציון רואים בפרויקט מנוע צמיחה כלכלי משמעותי לעשורים הבאים, שצפוי להרחיב את אפשרויות התעסוקה והמסחר, לחזק את יציבותה הכלכלית של המועצה ולתמוך בגידול האוכלוסייה באזור.

לצד ההיבט הכלכלי, מיקומו של אזור התעשייה בסמוך למעבר תרקומיא נועד גם לחזק את האחיזה הישראלית במרחב המעבר ובקו התפר.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', בירך על ההתקדמות ואמר: "קידום אזור התעשייה מבואות לכיש בגוש עציון זו בשורה עצומה להתיישבות ולתושבי גוש עציון בפרט. לצד הקידום של למעלה מ- 60 אלף יחידות דיור ברחבי יהודה ושומרון, אנו מקדמים אזורי תעשייה, תעסוקה ומסחר רבים, הן לטובת יצירת מקומות תעסוקה והן לטובת יצירת חוסן ויציבות כלכלית לרשויות".

בהמשך התייחס סמוטריץ' גם למשמעות הביטחונית של המיזם ולמאבק הפוליטי סביב עתיד יהודה ושומרון: "וחשוב לא פחות, אזור התעשייה הזה יחזק ביטחונית את מרחב התפר ומעבר תרקומיא, וישמור על כביש 6 וקרית גת. מול מי שרוצה להקים ממשלה עם תומכי טרור ולהקים מדינה פלסטינית השולטת על עפולה, עזריאלי ובאר שבע, אנחנו בונים, מסדירים ומפתחים. לא בדיבורים אלא במעשים".

השר הוסיף: "אנו נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה כי הארץ הזו שייכת לנו, ככה פשוט. אני רוצה להודות לאלוף הפיקוד, למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלך החשוב הזה".

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, הציג את התחזית הכלכלית של הפרויקט: "אזור התעשייה בתרקומיא מהווה הישג התיישבותי אדיר בכך שייבנה בין הכפרים תרקומיא, בית אולה, נובא לבין אזור עדולם ומעבר להישג ההתיישבותי מדובר באזור תעשייה שכשייבנה יכניס למועצה אזורית גוש יציון למעלה ממאה מיליון שקל בשנה ויהפוך את גוש עציון לאחת המועצות החזקות בארץ".

רוזנטל הוסיף: "בעזרת ה' במשאבים האלה נוכל להעניק לתושבי גוש עציון איכות חיים גבוהה ונוכל להיאחז באדמת הסלעים בהר הטוב הזה. תודה גדולה לשר סמוטריץ וצוותו שיחד איתנו הצליחו לעצור בנייה ערבית תוך יצירת אזור יהודי שיחזק את עם ישראל בארצו".