יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט לצרף לרשימת מפלגתו לכנסת ה-26 את האלוף במיל' יוסי בכר, תושב קיבוץ בארי ומגיבורי הקרבות בשבעה באוקטובר.

בכר עובר לזירה הפוליטית לאחר עשרות שנות שירות צבאי ושורה ארוכה של תפקידי פיקוד בכירים בצה"ל.

במהלך שירותו פיקד בכר על הגיס המטכ"לי, אוגדת עזה, עוצבת הגליל וחטיבת הצנחנים. עם פרוץ מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר יצא מביתו בבארי, נלחם במשך שעות במחבלים וסייע בהגנה על תושבי הקיבוץ.

גם לאחר אותו יום המשיך בכר בשירות במהלך המלחמה ומונה לסגן מפקד פיקוד הדרום. במסגרת תפקידו השתתף בתכנון הלחימה ברצועת עזה ובפיקוד עליה.

סמוטריץ' הציג את בכר כאיש ביטחון והתיישבות וכמפקד בעל ניסיון רב, "יוסי בכר הוא גיבור ישראל, איש התיישבות וביטחון, שמבין את חשיבותה של ההתיישבות לביטחון ישראל". לדבריו, "יוסי מביא איתו ניסיון ביטחוני עשיר, מנהיגות מוכחת ואהבת הארץ".

יו"ר הציונות הדתית הוסיף כי צירופו של בכר הוא "בשורה גדולה לציונות הדתית ולמדינת ישראל". בהתייחסו לחיבור בין תושב בארי למפלגתו אמר, "אנחנו מחברים את קדומים ובארי ובונים את רצועת הביטחון של ישראל".

בכר הסביר כי החליט להמשיך מהשירות הצבאי לפעילות ציבורית, "לאחר עשרות שנים של שירות צבאי למען ביטחון ישראל, ובעיקר מאז אסון השבעה באוקטובר, אני נקרא היום אל הדגל להמשיך את השליחות הלאומית גם בזירה הציבורית".

הוא אמר כי הצטרפותו נובעת מ"אמונה עמוקה בדרכה של התנועה ובהנהגתו של השר סמוטריץ'".

לדברי בכר, הציונות הדתית וסמוטריץ' הוכיחו במהלך הקדנציה "מחויבות ללא פשרות לביצור בטחון ישראל, לחיזוק ההתיישבות ועתיד המדינה".

בכר חתם בהתייחסות לאירועים שחוותה משפחתו בבארי, "אני מתגייס כדי לדאוג שאף משפחה בישראל לא תעבור את מה שעברה משפחת בכר בבארי ב-7 לאוקטובר".