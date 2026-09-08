המכרז לקיום מבחני הרבנות הראשית הסתיים, וכעת מתקדם ההליך לקראת הודעה על הזוכה וקביעת המועדים והמקומות שבהם ייערכו הבחינות.

גורם בכיר במשרד הדתות אומר לערוץ 7 כי בימים הקרובים צפויה הרבנות לפרסם את התאריכים המדויקים.

המבחנים צפויים להתקיים במהלך חודש חשוון, כפי שנקבע, אולם עד כה לא פורסמו הימים שבהם ייערכו.

אלפי אברכים ובחורי ישיבות ממתינים לפרסום המועדים ומבקשים לדעת את התאריכים כדי לתכנן את לימודיהם לקראת זמן חורף.

העיכוב בפרסום המועדים נבע מהליך המכרז לקיום הבחינות. המכרז יצא רק לאחר כניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש יהודה אבידן, כאשר קודם לכניסתו לתפקיד הוא טרם פורסם.

לצד ההיערכות למועד חשוון, מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל פרסמה לאחרונה כ-500 ציונים ממבחני מועד אב התשפ"ו. הציונים פורסמו בתוך 31 ימים בלבד ממועד הבחינה.

הציונים שפורסמו נוגעים למבחנים בנושאי משגיח כשרות, שוחט, בודק פנים, בודק חוץ, מנקר, ראש צוות ורבנים צבאיים. בנוסף פורסמו ציונים לרבני קהילות בתפוצות, רב גוף כשרות בחו"ל, מילה לשם גירות ורשם נישואין.