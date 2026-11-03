מסמך שהופץ לאחרונה ברשתות החברתיות ובקבוצות של נבחנים לרבנות עורר חשש בקרב אברכים ובחורי ישיבות, לאחר שהציג שינויים אפשריים במתכונת בחינות ההסמכה.

בעקבות פניית ערוץ 7 הבהירה הרבנות הראשית לישראל כי מדובר בטיוטה ראשונית שאינה מחייבת, וכי לא חל כל שינוי במתכונת הבחינות.

הפרשה החלה כאשר מספר אברכים ובחורי ישיבות פנו לערוץ 7 בעקבות מסמך מחודש מאי 2026, הנושא את חתימתו של הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר. במסמך פורטו כיוונים לשינויים אפשריים בנושאי הלימוד ובמתכונת הבחינות לרבנות הראשית.

המסמך הופץ בקבוצות וברשתות החברתיות ועורר דאגה בקרב נבחנים, שחלקם משקיעים שנים בהכנה לבחינות בהתאם למתכונת הקיימת, וחששו כי יידרשו לשנות את תוכנית הלימודים שלהם.

בבדיקת ערוץ 7 מול הרבנות הראשית הובהר כי המסמך אינו מהווה החלטה מחייבת, אלא טיוטה ראשונית בלבד, שאין לה השלכות מעשיות או משפטיות על הבחינות.

בהמשך פרסמה דוברות הרבנות הראשית הודעת הבהרה רשמית, שבה הדגישה כי אין להסתמך על מסמכים המופצים ברשתות החברתיות כעל הנחיות מחייבות.

"הודעות מחייבות מטעם הרבנות הראשית מתפרסמות אך ורק בערוצים הרשמיים של הרבנות הראשית לישראל", נמסר בהודעה.

עוד הבהירו ברבנות כי אם יוחלט בעתיד על שינוי במתכונת הבחינות, תפורסם על כך הודעה מסודרת באתר הרשמי. ההודעה תכלול גם הוראות מעבר, שיסדירו את המעבר מהמתכונת הנוכחית למתכונת החדשה, כדי לאפשר לנבחנים להיערך בהתאם.

ברבנות הדגישו כי נכון לעכשיו המתכונת הקיימת, שנקבעה בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית נותרה בתוקף ללא שינוי.

משמעות ההבהרה היא שהאברכים ובחורי הישיבות המתכוננים לבחינות ההסמכה יכולים להמשיך בלימודיהם בהתאם למתכונת המוכרת, ללא צורך בשינוי תוכנית הלימודים, כל עוד לא פורסמה הודעה רשמית אחרת.