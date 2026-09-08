בכיר בסלובניה: "צריך ריבונות בשומרון" צילום: דוברות מועצת שומרון

שבועיים לאחר שראש ממשלת סלובניה, יאנז יאנשה, הטיל וטו תקדימי שמנע את החלטת האיחוד האירופי, וביום שבו בריטניה הודיעה על סנקציות נגד יו"ש, קיים ראש מועצת שומרון יוסי דגן פגישה מדינית ארוכה בלובליאנה, בירת סלובניה, עם סגן ראש הממשלה, המכהן גם כשר התחבורה וכשר האנרגיה, יירניה ורטובץ.

במהלך הפגישה דנו השניים בחשיבות האסטרטגית של יהודה ושומרון לביטחונה של מדינת ישראל ולביטחון העולם המערבי כולו.

ראש המועצה הציג בפני סגן ראש הממשלה מפות שהמחישו את החשיבות האסטרטגית והביטחונית של האזור, והודה לו אישית על העמדה האמיצה שנקטה ממשלת סלובניה בבלימת הניסיון האירופי להטיל סנקציות על ההתיישבות.

בסיום הפגישה העניק דגן לסגן ראש הממשלה סיכה הנושאת את סמל השומרון.

הפגישה הנוכחית בסלובניה מתקיימת גם על רקע העימות הפומבי בצמרת המדינה, לאחר שנשיאת סלובניה נטשה פירץ מוסר תקפה את מדיניות הממשלה כלפי ישראל, ובין היתר התעמתה עם עמדת ראש הממשלה בנוגע לפגישותיו עם דגן ולתמיכתו ביהודה ושומרון.

ראש מועצת שומרון אמר בפגישה: "אני מבקש להודות לממשלת סלובניה, לראש הממשלה יאנז יאנשה ולסגן ראש הממשלה על ההחלטה האמיצה והצודקת להטיל וטו באיחוד האירופי ולבלום את הניסיון להטיל סנקציות על יהודה ושומרון. יהודה ושומרון היא חומת המגן של מדינת ישראל ובעלת חשיבות אסטרטגית לביטחון העולם המערבי כולו. ישראל היא הפרונטליין, העמדה הקדמית שמגנה על אירופה.

אי אפשר לקבל מצב שבו יהודים נענשים רק משום שהם חיים בלב ארץ ישראל. המהלך של ממשלת סלובניה הוא צעד חשוב נגד החרם והדה לגיטימציה ובעד האמת, הצדק והידידות העמוקה בין העמים", הוסיף.

השר הסלובני ענד את סיכת השומרון והשיב: "סלובניה וישראל הן מדינות ידידות, ואנו צריכים לשדרג את הרוח הזו תחת הממשלה השמרנית החדשה שלנו. אנו חולקים ערכים משותפים, עלינו להגן על הערכים הללו, ואני בטוח שיחד נשיג זאת. בנוגע למאמציכם בשומרון, אנו מביעים סולידריות רבה עם מדינתכם וברצוננו לומר כי אנו תומכים בכך שהשומרון יהיה תחת ריבונות".