העיר אומן באוקראינה נערכת בימים אלה לקלוט כ-40 אלף חסידי ברסלב ועמך ישראל, הצפויים לגדוש את רחובותיה לקראת ימי ראש השנה שיחולו השנה בשבת ובראשון.

הגעת ההמונים מייצרת תנופה כלכלית חסרת תקדים לטווח הקצר, המורגשת היטב בזינוק מטאורי בביקושים לדירות להשכרה, מסעדות, חנויות נוחות, שירותי תחבורה ועסקים מקומיים.

האפקט הכלכלי משתקף באופן ישיר בנתוני הסוכנות הממלכתית לפיתוח תיירות והממשל המקומי: מס התיירות שנגבה מעולי הרגל רשם שיא חסר תקדים והכניס לתקציב העיר כ-20 מיליון גריבנה (כ-1.35 מיליון שקלים) - זינוק חריג לעומת כ-17 מיליון גריבנה שנגבו בשנה שלפניה.

תעריף מס התיירות היומי נקבע על 432.35 גריבנה לאדם הלן בדיור פרטי, ו-216.18 גריבנה לשוהים במלונות ובאכסניות, כאשר הגבייה מבוצעת בין היתר באמצעות מערכת דיגיטלית מהירה לסריקה.

אולם מעבר להכנסות הישירות שמזרים המס לקופת העירייה - המיועדות לשיפור התשתיות, החינוך והבריאות - הנהנים המרכזיים מגאות המזומנים הם בעלי העסקים והיזמים הפרטיים.

תושבי העיר המשכירים את דירותיהם, לצד בעלי מסעדות וחנויות, נהנים ממחזורי עסקאות אדירים לאורך ימי הקיבוץ.

מנגד, העירייה נאלצת להתמודד עם הוצאות תפעוליות כבדות במיוחד: פינוי האשפה, הניקיון השוטף ומערך התברואה סביב מתחם הקבר גובים מיליוני גריבנה מקופת העיר.

כעת, בעוד המונים עושים את דרכם לאוקראינה, נבחנת המאזן הכלכלי הכולל של האירוע - בין הרווחים העצומים של המגזר הפרטי והמיסים הציבוריים, לבין הוצאות התחזוקה האדירות של העיר.