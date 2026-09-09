הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר אתמול (שלישי) במרכז הרפואי שיבא תל השומר ונפגש עם פצועי צה"ל, ובהם מפקדים ולוחמים שנפצעו במלחמה. במהלך הביקור סייר זמיר במחלקות השונות בבית החולים.

הרמטכ"ל שוחח עם הפצועים ועם בני משפחותיהם על נסיבות פציעתם, על תהליכי ההחלמה והשיקום ועל הדרך שעברו מאז הפציעה. הוא הביע את הערכתו לרוחם, לנחישותם ולתרומתם לביטחון המדינה.

במהלך הביקור הביע זמיר את הערכתו גם לצוותים הרפואיים המטפלים בפצועים. הרמטכ"ל הודה למשרתי ר"מ 2 ולמשרתי מערך הנפגעים על עבודתם החשובה והמשמעותית.

בשיחה עם הפצועים אמר זמיר, "באתי לראות אתכם לפני השנה החדשה, ואני מתרגש ממה שראיתי כאן. יש כאן לוחמים שעמדו בחזית הובילו ושמו את חייהם בסכנה בלחימה לנוכח פני אויב - זוהי גבורה בקרב".

הרמטכ"ל התייחס גם למערכה שמנהלים הפצועים לאחר הקרבות ולתהליך השיקום שלהם, "וכעת אתם במערכה שבה נדרשת גבורה נוספת לשיקום מהפציעה. אני וצה"ל כולו מוקירים את הקרבתכם ותרומתכם".

זמיר התחייב כי צה"ל ימשיך ללוות את הפצועים בתהליך השיקום, "חובתנו היא לעמוד לצדכם וללוות אתכם במסע השיקום. אנחנו צועדים יחד איתכם לכל אורך הדרך".

בסיום דבריו איחל הרמטכ"ל לפצועים שנה טובה יותר ואמר, "אני מצדיע לכם. מי ייתן ותהיה זו שנה טובה יותר: שנה של ביטחון ותקווה, שנת אחדות וניצחון. שנה שבה תוסיפו לעמוד איתנים ולהוות מקור גאווה לעם כולו".

זמיר בבית החולים צילום: דובר צה"ל