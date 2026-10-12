אחרי יותר משלושה חודשים בבית החולים, פרופ' גולן בל, לוחם מילואים שנפצע במהלך הלחימה בלבנון, השתחרר הבוקר (שני) מהמרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ועבר לשלב הבא בתהליך החלמתו.

בל אושפז במשך למעלה משלושה חודשים במחלקה האורתופדית בבית החולים, שם קיבל טיפול בעקבות פציעתו הקשה בלחימה.

הבוקר הסתיימה תקופת האשפוז הממושכת, והוא יצא מבית החולים בדרכו להמשך שיקום.

במרכז הרפואי רמב"ם ציינו את שחרורו בהתרגשות וכתבו: "אחרי יותר משלושה חודשים אצלנו, הבוקר גולן יצא מהדלת, בדרך לשלב הבא".

עוד נמסר מבית החולים: "מכאן גולן ממשיך לשיקום, ואנחנו שולחים אותו עם הרבה גאווה ואהבה".

הצוות הרפואי איחל ללוחם המילואים הצלחה בהמשך תהליך ההחלמה: "מאחלים הצלחה רבה בהמשך הדרך, בריאות והחלמה מלאה. ושנתראה רק בשמחות"