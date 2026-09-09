היסטוריה במערת המכפלה: הקירוי הושלם

פרויקט קירוי מערת המכפלה הושלם ונחנך היום, לאחר שנים ארוכות של תכנון והליכים לקידומו.

הקירוי בחצר הפנימית של המתחם, חצר יעקב, משתרע על פני שטח של כ-300 מטרים רבועים והושלם לקראת ראש השנה.

העיסוק בפרויקט החל כבר בשנות ה-2000, ובשנת 2007 קודם לצד פרויקט המעלון ושביל הגישה כחלק מהמהלך להנגשת המערה כולה. אלא שבשל התנגדות הצד המוסלמי, הפרויקט לא קודם במשך שנים.

בהמשך התקיים תהליך ממושך של הפקעה ומשיכת סמכויות מעיריית חברון. לפני כשנה ניתן היתר הבנייה, ובעקבותיו החלו העבודות בשטח.

חצר יעקב הייתה במשך שנים תחת כיפת השמיים, מצב שיצר קשיים עבור המתפללים בימי גשם ובימים חמים במיוחד. במסגרת הפרויקט הותקנה תקרת קירוי קבועה שנועדה להגן על המתפללים מפגעי מזג האוויר ולאפשר קיום תפילות סדיר בכל עונות השנה.

לצד הקירוי הוסדר גם מערך הניקוז במערה והותקנו מערכות מיזוג לרווחת הציבור. הפרויקט הובל ומומן על ידי המנהל האזרחי בעלות של כ-11 מיליון שקלים.

הביצוע נעשה על ידי אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון. בעבודות שולבו גם גורמי מקצוע ייחודיים מתחומי השימור והארכיאולוגיה.