העיתונאי אבישי גרינצייג תקף בחריפות את הידיעה שפרסם שלומי אלדר ב"הארץ", שלפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד התרעה לפני מתקפת 7 באוקטובר.

"הפרסום של שלומי אלדר הוא בעיניי ברווז עיתונאי, שאין בו אפילו היגיון פנימי בתוך העלילה עצמה", כתב גרינצייג.

לפי הדיווח ב"הארץ", בן זאיד פנה בדחיפות לנתניהו כשבוע וחצי לפני 7 באוקטובר והזהיר אותו מפני מהלך צבאי נרחב שמתכנן יחיא סינוואר.

עוד נטען כי בשיחה טלפונית שנמשכה כ-45 דקות בסוף ספטמבר 2023 הזהיר נשיא איחוד האמירויות כי מתקפה עלולה להביא לשפיכות דמים כבדה, לערער את היציבות האזורית ולפגוע בהסכמי אברהם.

על פי אותו דיווח, נתניהו העריך כי פני חמאס לפעילות בגזרת יהודה ושומרון ולא העביר את תוכן השיחה לראשי מערכת הביטחון.

גרינצייג התמקד בין היתר בהסתמכות בתחקיר על דיווח שפרסמה העיתונאית סמדר פרי יומיים לאחר הטבח.

"אבל מה שבעיניי היה כבר ממש מהמקפצה זה לקחת את הפרסום של סמדר פרי מה-9.10.23 שהוכחש על ידי כולם כולל כולם, ושעבר תהפוכות עובדתיות כמו פלסטלינה, ואז אחרי 3 שנים - להתייחס לפרסום הזה כאמת מוחלטת ללא שום סיוג", כתב גרינצייג.

פרי דיווחה אז כי שר המודיעין המצרי התריע בפני נתניהו עשרה ימים לפני הטבח מפני "משהו חריג, מבצע אימתני". בהמשך ציינה כי הדיווח התבסס על מקור אחד וכי הבינה לאחר מכן שלא מדובר היה בשיחה עם נתניהו, אלא עם גורם מודיעין ישראלי או גורם בלשכת ראש הממשלה.

גרינצייג מתח ביקורת על כך שבתחקיר של אלדר מופיע ציטוט מתוך השיחה שנטען כי התקיימה בין שר המודיעין המצרי לנתניהו, אף שפרי עצמה חזרה בה מהטענה כי השניים שוחחו.

העיתונאי ברק רביד התייחס בשעתו לפרסום של פרי וכתב, "הלקח לכל עיתונאי - במיוחד עכשיו - לא לפרסם ידיעה על בסיס מקור אחד. זה צריך להיות ברור מאליו".

גרינצייג הצביע גם על חלק בתחקיר הנוגע לשיחות שקיים נשיא המדינה יצחק הרצוג עם בן זאיד. לפי התחקיר, בן זאיד שיתף את הרצוג בהתרעות, והרצוג צוטט כמי שאמר שנשיא איחוד האמירויות הרגיש "שהשטח לפני פיצוץ".

בית הנשיא הכחיש את הדברים ומסר, "השיחות שקיים הנשיא הרצוג עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר לא עסקו כלל בעניינים ביטחוניים, בחמאס או ביחיא סינוואר. השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות".

עוד נמסר מבית הנשיא, "לפיכך יודגש כי נשיא המדינה לא הכיר את ההתרעה הנטענת ואין לו כל ידיעה באשר לעצם קיומה של התרעה כזו".