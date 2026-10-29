העיתונאי אבישי גרינצייג מעלה שאלות נוקבות על התנהלות שירות הביטחון הכללי בפרשת החשד למימון קטארי שנועד להשפיע על הבחירות לכנסת ה-26.

לצד פרטים חדשים שהוא מפרסם על הכספים שהועברו לכאורה, גרינצייג טוען כי בשלב זה היקף הפרשה רחוק מלהיות ברור, ומותח ביקורת על האופן שבו נחשפו החשדות לציבור.

על פי הפרטים שמציג גרינצייג, החשד הנבדק בשב"כ מתמקד בהעברת מאות אלפי שקלים מגורם קטארי למנגנון המזוהה עם מפלגת רע"ם.

לדבריו, הנחת העבודה של השב"כ היא שמטרת העברת הכספים הייתה לסייע לרע"ם בבחירות. עם זאת, עדיין נבדק לאן הגיע הכסף והאם מדובר בחלק ממהלך קטארי רחב יותר שנועד להשפיע על תוצאות הבחירות.

גרינצייג מדגיש כי נכון לעכשיו לא נמצא אישוש לאפשרות שמדובר בתוכנית השפעה רחבה, אך הבדיקה טרם הסתיימה.

אחת השאלות המרכזיות שהוא מעלה נוגעת לעיתוי הטיפול בפרשה. לדבריו, המידע על העברת הכספים התקבל בשב"כ עוד לפני יום הבחירות, אולם החשדות נחשפו לציבור רק לאחר שההצבעה הסתיימה.

גרינצייג מצביע על הפער בין המידע שהיה בידי השירות לבין ההתבטאות של ראש השב"כ דוד זיני ביום הבחירות, שבה תיאר את הפיקוח על הבחירות ואת ביטחונן באופן חיובי במיוחד.

לדבריו, הדברים נאמרו בשעה שראש השב"כ כבר הכיר את המידע על העברת הכספים החשודה.

גרינצייג מתייחס גם לשורת העדכונים שנמסרו לבכירים במערכת הפוליטית והמדינית בזמן שהבדיקה עדיין מתנהלת.

ראש השב"כ נפגש אתמול עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, עדכן את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ובהמשך העביר מידע גם ליו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט ולגורמים נוספים.

נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הבוקר כי שוחח עם סולברג ועם ראש השב"כ, וכי הוא עוקב אחר ההתפתחויות בחקירת החשדות.

גרינצייג תוהה מדוע נמסרו עדכונים לגורמים פוליטיים שונים ומדוע התפרסם מכתב פומבי בנושא, בזמן שהשב"כ עדיין בודק את מהות העברת הכספים ואת היקף האירוע.

לצד ההכרה בכך שהעברת כספים מגורם קטארי מחייבת בדיקה, גרינצייג סבור כי התנהלות הרשויות עד כה מעוררת סימני שאלה משמעותיים.

לדבריו, לפחות על בסיס המידע הידוע כעת, הפרשה "מנופחת ברמות משוגעות".

הוא מותח ביקורת על סדר הפעולות של הרשויות, שלטענתו אינו מתיישב עם ההיגיון החקירתי או הסיכולי.

במרכז הביקורת עומדת הטענה כי החשדות פורסמו עוד לפני שהתברר מה בדיוק אירע, וכי השב"כ, שתפקידו המרכזי הוא לסכל איומים ביטחוניים, אפשר לבחירות להתקיים למרות המידע שהיה בידיו.

גרינצייג הסביר: "מה שבעיקר מטריד זה שההתנהלות תמוהה ומנוגדת לכל היגיון חקירתי או סיכולי - קודם מפרסמים, ורק אחר כך חוקרים. קודם נותנים לבחירות להתקיים, ורק אחר כך מטפלים כשהשב"כ הוא בכלל גוף סיכולי ולא אכיפתי".

הוא הוסיף: "ההתנהלות בינתיים היא תמוהה ביותר. ראש השב"כ מעדכן את נתניהו, את איזנקוט, את הרצוג ועוד. יוצא מכתב פומבי. כל זה תוך כדי ניהול הבדיקה ועוד לפני שהגוף הבודק יודע להגיד מה סיפור המסגרת אותו הוא חוקר".