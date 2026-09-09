דגן עם שר ההגנה הסלובני החדש מועצת שומרון

ראש מועצת שומרון יוסי דגן קיים מרתון פגישות עם בכירים בממשלת סלובניה, ערב פתיחתה מחדש של שגרירות ישראל במדינה בהובלת שר החוץ גדעון סער. במהלך הפגישות הביעו שר ההגנה ולנטין היידיניאק ושר החקלאות יאנז ציגלר קרל תמיכה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

דגן הציג בפני השרים את עמדתו בדבר החשיבות האסטרטגית של יהודה ושומרון לביטחון ישראל והעולם המערבי. בפגישות נדונו גם התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית והמאבק המדיני בניסיונות להטיל סנקציות על ההתיישבות ועל תושבי יהודה ושומרון.

על רקע החלטת בריטניה להטיל סנקציות גורפות על יהודה ושומרון, נפגש דגן גם עם סגן ראש ממשלת סלובניה ושר התחבורה והאנרגיה יירניה ורטובץ.

הוא קרא לממשלת סלובניה להמשיך לעמוד לצד ישראל ולפעול נגד מהלכים אירופיים נגד ההתיישבות, וורטובץ ענד את סיכת השומרון והצהיר על תמיכת ממשלת סלובניה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

שר ההגנה היידיניאק אמר לדגן, "תודה רבה על ביקורך, זה תענוג להכיר אותך. אני מאחל לכם את הטוב ביותר. סלובניה וישראל היו שותפות. שיתפנו פעולה בעבר ואני מאמין שכך יהיה גם בעתיד. כמו כן, ברצוני לתמוך בריבונות ביהודה ושומרון".

שר החקלאות ציגלר קרל הביע אף הוא תמיכה, "אתה לוחם אמיתי למען ישראל ואירופה. אני מביע את הסולידריות והתמיכה ביהודה ושומרון ובריבונות, בחבל הארץ החשוב הזה שלכם, אנחנו נפעל יחד למען הביטחון של סלובניה וישראל. תודה רבה על השותפות".

דגן נמצא בקשר עם ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה עוד מהתקופה שקדמה לבחירתו לתפקיד. במהלך השנים פעל מול יאנשה ובכירים בממשלתו בנושאי יהודה ושומרון, ההתיישבות והמדיניות כלפי ישראל.

הפגישות נערכו גם על רקע עימות פומבי בצמרת סלובניה סביב היחס לישראל וליהודה ושומרון. נשיאת סלובניה נטשה פירץ מוסר התעמתה לאחרונה עם עמדת הממשלה בנושא, ובין היתר התייחסה לפגישתו של ראש הממשלה עם דגן ולמדיניותו כלפי ההתיישבות.

מנגד, יאנשה הוביל קו עצמאי ביחס למדיניות האירופית כלפי ישראל. ממשלתו הטילה וטו על הצהרה משותפת של מדינות האיחוד האירופי בעניין תוכנית הבנייה באזור E1, ובכך מנעה את הפיכתה לעמדה רשמית של כלל מדינות האיחוד.

היום צפויה להיפתח מחדש שגרירות ישראל בסלובניה, לאחר חידוש היחסים החמים בין המדינות ובהובלת שר החוץ סער. דגן צפוי להשתתף באירוע פתיחת השגרירות.

דגן אמר: "יהודה ושומרון היא חומת המגן של מדינת ישראל ושל העולם המערבי כולו. בפגישות הצגתי בפני בכירי ממשלת סלובניה את הסכנה שבהקמת מדינת טרור בלב הארץ ואת הצורך לעמוד בנחישות מול הניסיונות להטיל חרמות וסנקציות על ההתיישבות".

הוא הוסיף: "הידידות האמיצה עם ראש הממשלה יאנז יאנשה ועם שרי ממשלתו נבנתה במשך שנים של עבודה משותפת. לקראת פתיחת שגרירות ישראל בסלובניה, נמשיך לחזק את הקשר עם ידידינו ולפעול יחד למען מדינת ישראל ויהודה ושומרון".

לסיום שיבח את שר החוץ גדעון סער ואמר: "שר החוץ גדעון סער עשה מהפכה שעוד ידובר בה בעבודה של משרד החוץ, גם באסטרטגיה וגם בתקצוב, יחד עם הצוות של משרד החוץ הם עושים עבודת הסברה תקדימית, מועצה אזורית שומרון שמחה להיות שותפה יחד עם משרד החוץ ושר החוץ בהסברת המציאות בשטח ובמלחמה בדה לגיטימציה".