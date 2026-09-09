יממה לאחר סגירת הרשימות לכנסת ה-26, סקר חדש של וואלה מציג תמונת מנדטים שבה המאבק סביב אחוז החסימה נותר צמוד.

המפלגה הגדולה ביותר בסקר היא "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, שמקבלת 25 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו ניצב אחריה עם 21 מנדטים, ואילו "ביחד" של נפתלי בנט במקום השלישי עם 14.

אחריהן נמצאות ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן, עם 9 מנדטים לכל אחת. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, יהדות התורה, ש"ס והרשימה המשותפת של חד"ש-תע"ל ובל"ד מקבלות 7 מנדטים כל אחת.

הרשימה המאוחדת של הציונות הדתית וזהות, בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין, מקבלת 5 מנדטים. רע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה אף היא ל-5 מנדטים.

את תמונת המפלגות שנכנסות לכנסת משלימה "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, שמקבלת 4 מנדטים. בכך עוברת הרשימה בסקר את אחוז החסימה ונכנסת לכנסת.

מנגד, החיבור בין "המילואימניקים" של יועז הנדל ל"הכלכלית" של ירון זליכה אינו מצליח לעבור את אחוז החסימה ומקבל 2.8% מהקולות.

הרחק יותר מאחוז החסימה נמצאות "הציבור החרדי" ו"נעם לישראל", עם 0.2% לכל אחת.