בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (רביעי) 13 שנות מאסר על צ', תושב בנימין שהורשע בהריגתה בנסיבות טרור של עאישה א-ראבי באוקטובר 2018.

צ', שהיה בן 16 בעת האירוע וכיום בן 24, הורשע גם ביידוי אבן לעבר כלי תחבורה ובחבלה במזיד ברכב, בנסיבות של מעשה טרור.

גזר הדין ניתן כחצי שנה לאחר הכרעת הדין, שהתקבלה ברוב של שניים מתוך שלושת שופטי ההרכב. באופן חריג, ראשת ההרכב, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי מרכז השופטת ליאורה ברודי, הייתה בדעת מיעוט וסברה כי יש לזכות את צ' מחמת הספק.

לפי כתב האישום, א-ראבי, בת 43 ואם לשמונה מהכפר בידיא, נסעה עם בעלה ובתם ברכב בכביש 60. בית המשפט קיבל בדעת רוב את עמדת הפרקליטות שלפיה צ' השליך לעבר הרכב הפלסטיני סלע במשקל של כשני קילוגרמים, שחדר דרך השמשה הקדמית ופגע בראשה של א-ראבי, שמתה כתוצאה מהפגיעה.

הפרקליטות טענה לאחר ההרשעה כי אשמתו של צ' הוכחה מעבר לספק סביר על בסיס מארג ראיות. לדבריה, בראש הראיות עמדה הימצאות הדנ"א שלו על הסלע שנותר ברכב, ולצדה הצביעה על הפרכת האליבי שמסר, התנהלותו בחקירות וסתירות שלטענתה נמצאו בגרסאותיו.

מנגד, ההגנה דחתה לאורך ההליך את הטענה שצ' הוא שהשליך את האבן. עורכי הדין אריאל עטרי ועדי קידר, שייצג אותו מטעם ארגון חוננו, מסרו לאחר גזר הדין, "הנאשם הורשע במעשה שלא עשה, כפי שהעיד בהרחבה, בבית המשפט".

השניים טענו כי ההרשעה נשענה על ממצא הדנ"א שעל האבן, והפנו לעדויות מומחים שנשמעו במשפט. לדבריהם, "המומחים הטובים בעולם העידו במהלך המשפט שכל הראיות מלמדות שאדם אחר יידה את האבן".

ההגנה הפנתה גם לחוות דעת שהגיש מנהל המכון לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל, שלפיה החבלות שנמצאו בראשה של א-ראבי אינן תואמות תרחיש של פגיעה אחת של אבן. לטענת הסנגורים, חוות הדעת אינה מתיישבת עם התזה שהציגה הפרקליטות בתיק.

עוד טענו הסנגורים כי מומחי דנ"א מהארץ ומהעולם הציגו חוות דעת המערערות על האפשרות להסיק את המסקנות שיוחסו לממצא שעל האבן. הפרקליטות, מנגד, הציגה לאחר ההרשעה את ממצא הדנ"א כאחת הראיות המרכזיות שעליהן התבססה הכרעת הרוב.

עטרי וקידר הדגישו את עמדתה החולקת של השופטת ברודי, "ראשת ההרכב, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי השופטת ליאורה ברודי, החליטה לזכות את הצעיר מכל אשמה, בחוות דעת שנפרשה על פני מאות עמודים".

לדבריהם, נימוקיה מבססים להערכתם "סיכוי גבוה שבית המשפט העליון יהפוך את חוות דעתם של שני השופטים האחרים ויזכה את הנאשם באופן מוחלט".

משפחתו של צ' הודיעה בעקבות גזר הדין כי בכוונתה לערער לבית המשפט העליון, יחד עם ארגון חוננו, הן על הכרעת הדין והן על העונש שנגזר עליו. בכך צפויה המחלוקת סביב הראיות והכרעת הרוב לעבור להכרעת בית המשפט העליון.

הפרשה עוררה מחלוקת כבר בשלב החקירה, לאחר שבמסגרתה נעצרו חמישה נערים יהודים ורק נגד אחד מהם הוגש לבסוף כתב אישום. רבנים בציונות הדתית מתחו באותה תקופה ביקורת חריפה על חקירת הקטינים בידי שב"כ.

הרב חיים דרוקמן קרא אז לראש הממשלה בנימין נתניהו להתערב, "אני דואג בזה לניהול התקין והצודק של מדינת ישראל. 'צדק צדק תרדוף' - גם את הצדק צריך לרדוף בצדק ולא בעוול. אני ממש מבקש ממך להורות להפסיק מיד את העוול הזה".

גם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, מתח אז ביקורת על המחלקה היהודית בשב"כ ועל אופן הטיפול בנערים. "אתם שוחקים את אמון הציבור בשב"כ. אתם פועלים מכוח הציבור, אתם שליחי ציבור, מקבלים משכורת מאיתנו - אתם לא יכולים לפעול בצורה זו", אמר.