בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קיבל את עתירת עמותת "עתים" נגד המשרד לשירותי דת והממונה על חוק חופש המידע במשרד.

​בפסק הדין הורה סגן נשיא בית המשפט השופט ארנון דראל למשרד לשירותי דת למסור לעמותה את נתוני הכשירות, ההשכלה והניסיון המקצועי של יושבי ראש המועצות הדתיות, וכן לפרט את ה"כישורים המיוחדים" שהוצגו לגבי ממונים בעלי זיקה אישית או פוליטית לשר לשירותי דת.

​העתירה הוגשה באמצעות עו"ד יאיר מבורך שאג מארגון "עתים", לאחר שבמשך חודשים ארוכים סירב המשרד לשירותי דת למסור מידע על אודות עמידתם של בעלי התפקידים במועצות הדתיות בתנאי הסף והכשירות הנדרשים בחוק.

המשרד נימק את סירובו בטענה כי מסירת המידע משאלוני המועמדים מהווה פגיעה בפרטיותם לפי חוק חופש המידע וחוק הגנת הפרטיות.

​השופט ארנון דראל דחה טענות אלו וקבע בפסק הדין כי האינטרס הציבורי בפיקוח על תקינות המינויים גובר:​ "המידע המבוקש אינו נוגע להיבטים האינטימיים של חיי המועמדים, אלא למידע הרלוונטי הנדרש בדין לתפקיד הציבורי אליו הם מבקשים להתמנות... המעוניין במשרה ציבורית בכירה מוחזק כמי שמסכים לכך שאם ייבחר לתפקיד יובאו לידיעת הציבור הנתונים הבסיסיים המכשירים אותו למשרה".

​בית המשפט חייב את המשרד לשירותי דת למסור את המידע בתוך 30 יום ופסק כי המשיבים ישלמו לארגון "עתים" שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 ש"ח בתוספת החזר אגרת משפט.

הרב שאול פרבר יו"ר ארגון עתים מסר​: "פסק הדין המהדהד של בית המשפט הוא ניצחון לא רק של ארגון 'עתים', אלא של הציבור בישראל כולו. המועצות הדתיות אמורות לשרת את כלל האזרחים ולנהל כספי ציבור ביושרה וברגישות, ולציבור יש זכות מלאה לדעת שמי שמנהל את הגופים הללו מחזיק בכישורים ובניסיון הנדרשים ולא מונה משיקולים פוליטיים. במשך שנתיים נאבקנו מול ניסיונות להסתיר את המידע, ובית המשפט הבהיר בצורה חד-משמעית: שירותי הדת בישראל אינם חסינים מביקורת ומחובת השקיפות".

עו"ד יאיר מבורך שאג סיכם: ​"פסק הדין התקדימי של בית המשפט המחוזי הוא אבן דרך חשובה במאבק לשקיפות ולמנהל תקין בשירותי הדת בפרט ובשירות הציבורי בכלל. המועצות הדתיות מנהלות תקציבי עתק ומשפיעות באופן ישיר על חייהם של מיליוני אזרחים. הציבור זכאי לדעת שמי שממונה לנהל את הגופים הללו, וגופים ציבוריים בכלל, עומד בדרישות החוק ומחזיק בכישורים המתאימים ולא מונה רק בשל קרבה או זיקה פוליטית. נמשיך לעמוד על המשמר ולדרוש שקיפות מלאה למען הציבור בישראל".