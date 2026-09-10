חברת הכנסת לימור סון הר מלך הגיבה לחיסולו של פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי חוליית סילוואד, שרצחה את בעלה שלום (שולי) הר מלך הי"ד.

חאמד חוסל אתמול בתקיפת אופנוע ברחוב א-רשיד במערב העיר עזה.

"עוד סגירת מעגל!", כתבה סון הר מלך. "פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי חוליית סילוואד שרצחה את האיש שלי שולי הר מלך הי"ד, ב"ה חוסל היום ברצועת עזה".

חאמד, בן 43, היה מראשי חוליית סילוואד שבנפת רמאללה. הוא נעצר בשנת 2004 ונידון לשלושה מאסרי עולם בשל חלקו בפיגוע באזור הכפר עין יברוד באוקטובר 2003, שבו נהרגו שלושה לוחמי דוכיפת: סמ"ר ארז עידן, בן 20 מראשון לציון; סמל אלעד פולק, בן 19 מקריית מוצקין; וסמל רועי יעקב סלומון, בן 21 מתל אביב.

לחוליית סילוואד יוחסו שורת פיגועים נוספים. באוגוסט 2003 רצחו חבריה בפיגוע ירי את שלום הר מלך, בעלה של חברת הכנסת; בנובמבר 2002 רצחה החוליה את אסתר גאליה, וביוני 2003 את צבי גולדשטיין.

בשנת 2011 שוחרר חאמד במסגרת עסקת שליט וגורש לרצועת עזה. לאחר הגעתו לרצועה הפך לדמות מובילה במטה הגדה של חמאס, שפעל להכוונת פיגועים ביהודה ושומרון מתוך הרצועה.

סון הר מלך קשרה בין שחרורו בעסקה לבין חוק עונש מוות למחבלים, "שחרורו ושחרור יתר הרוצחים הם ההוכחה לצורך הקיומי בחוק עונש מוות למחבלים אותו זכינו להעביר לפני כחצי שנה".

"ידע כל מחבל שרצח יהודים: גם אם ישוחרר, גם אם יברח וגם אם יחלפו שנים רבות, ידו הארוכה של עם ישראל תשיג אותו", הוסיפה. "תודה ללוחמי צה"ל ולכוחות הביטחון שסגרו היום מעגל חשוב וכואב. יהי זכרם של שולי ושל כל נרצחי סילוואד ברוך".