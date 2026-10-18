נתניהו לערוץ 7: "הניצחון המוחלט" יושלם, זה לא רחוק לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום (ראשון) כי ישראל קרובה להשגת "הניצחון המוחלט" במלחמה, והבהיר כי הפלת המשטר האיראני היא יעד אסטרטגי שהנחה את מערכת הביטחון לפעול להשגתו.

במפגש עם כתבים מדיניים התייחס נתניהו לשורה ארוכה של סוגיות ביטחוניות ופוליטיות, ובהן אחריותו למחדל 7 באוקטובר, המשך המערכה מול איראן, פירוק חמאס וחיזבאללה מנשקם, חוק הגיוס והרכב הממשלה שיבקש להקים לאחר הבחירות.

בתשובה לשאלת ערוץ 7, שהקשה עליו בנוגע לחלקו בקונספציה שקדמה למתקפת חמאס ולשימוש בביטויים "כפסע מניצחון" ו"ניצחון מוחלט", דחה נתניהו את הביקורת.

"לא. אני חושב שאנחנו בפני ניצחון ענק", השיב. "מי האמין שנהיה במצב הזה כשאמרתי את הדברים? מי האמין שאנחנו נחסל את כל מנהיגי חמאס, נחסל את נסראללה ואת כל מנהיגי חיזבאללה, נחסל את מרבית מאגר הטילים שלו - 93% ממה שהוא בנה - נפעיל את הביפרים בהצלחה".

נתניהו מנה גם את הפגיעה בצבא הסורי, הפעולות נגד תוכנית הגרעין האיראנית והעליונות האווירית של ישראל בשמי איראן כהישגים ששינו את מאזן הכוחות האזורי. "זה ניצחון ענק", אמר. "אבל הניצחון המוחלט יושלם בעשרת האחוזים הנותרים. זה לא רחוק".

לדבריו, אין בכוונתו לסגת מהיעד שהציב במהלך המלחמה. "לא רק שאני לא משנה את זה - אני אומר: זה היעד שלנו. זה היעד שלנו, ואנחנו נשיג אותו. אנחנו מאוד קרובים להשגתו אם נמשיך בדרך שבה אנחנו הולכים".

בהמשך התייחס נתניהו לאחריות למחדל 7 באוקטובר וטען כי גורמי הביטחון הציגו בפני הדרג המדיני הערכות שלפיהן חמאס מורתע ומעוניין בשקט ובהסדרים כלכליים.

לדבריו, הוא העביר למבקר המדינה קרוב לאלף מסמכים, לרבות פרוטוקולים של דיונים ביטחוניים וישיבות קבינט, כדי לאפשר את בירור העובדות.

"אני אמרתי: בבקשה, אין לי מה להסתיר", אמר. "הבאתי לו קרוב לאלף מסמכים. פרוטוקולים של ישיבות, מסמכים, המלצות של הגופים השונים, ישיבות קבינט - הכול".

נתניהו טען כי גם יומיים לפני מתקפת חמאס הוצגו הערכות שלפיהן הארגון מעוניין בהסדרים ברצועה, והגדיר את התפיסה הביטחונית ששררה אז "עיוורון טוטאלי".

הוא מתח ביקורת על עצירת חקירת מבקר המדינה והודיע כי אם ייבחר מחדש יפעל לחידושה. "אם אני אבחר בעזרת השם, ואם יצאו להצביע - אני אחדש את חקירת המבקר", הצהיר.

נתניהו הוסיף כי בכוונתו לקדם ועדת חקירה שתורכב מנציגים שימונו באופן שוויוני בידי הקואליציה והאופוזיציה, ולא ועדת חקירה ממלכתית במתכונתה המקובלת.

"זה מה שהצעתי: חצי אופוזיציה, חצי קואליציה", אמר. "שיביאו מי שהם רוצים ומה שהם רוצים. כל יום ילכו לשם, גם אני, ואז נראה בדיוק את האמת".

אחת ההצהרות הבולטות במפגש נגעה לאיראן. נתניהו אמר כי החליט להפוך את הפלת המשטר בטהרן ליעד מפורש של ישראל. "המשטר האיראני לא יכול להישאר שם. פשוט לא יכול. המשטר הזה יצטרך לרדת, ואני מחויב להוריד אותו, ואני אוריד אותו", הצהיר.

לדבריו, הפעולות הצבאיות שכבר בוצעו החלישו משמעותית את המשטר, אך לא הביאו עדיין להשלמת המשימה. "90% מהמלאכה נעשתה. המשטר הזה מאוד חלש", טען.

נתניהו הבהיר כי מדובר בתוכנית רחבה ומתמשכת. "התוכנית שלנו היא תוכנית מאוד מקיפה ומאוד נחושה להביא לנפילת המשטר", אמר. "זו התוכנית שלי. זו הדירקטיבה שנתתי לכל גורמי הביטחון".

כשנשאל על מידת התיאום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הדגיש כי ישראל מעדיפה לפעול בהסכמה אמריקנית, אך אינה תלויה בה. "היעדים שאני מציב אינם תלויים בהסכמה האמריקנית. אני תמיד שואף לקבל אותה", אמר. "וככל שהדבר נדרש, נפעל גם באופן עצמאי. כבר עשינו את זה, ואם צריך - נעשה זאת שוב".

בנוגע לרצועת עזה הצהיר נתניהו כי לא יתאפשר שיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז השטח. "אנחנו לא ניתן לשיקום עזה, לא בשום חלק, לפני שחמאס מפורק מנשקו - זאת אומרת, מחוסל - ולפני שעזה מפורזת", אמר. "את זה הבהרתי חזור והבהר, ואני עומד על כך".

ראש הממשלה הסביר כי ישראל הסכימה לעבודות תשתית מוגבלות באזור רפיח, אך לא לשיקום רחב. לדבריו, אם לא יוקם כוח בינלאומי שיוכל לפרק את חמאס מנשקו, ישראל תבצע את המשימה בעצמה. "אם לא יביאו שום כוח, המשימה הזאת תיפול עלינו, ואנחנו נדע לבצע אותה", הבהיר.

גם ביחס ללבנון אמר נתניהו כי ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לשקם את יכולותיו הצבאיות. לדבריו, צבא לבנון מקבל הזדמנות לפעול נגד תשתיות הארגון, אך ישראל לא תמתין ללא הגבלת זמן. "אתם מסוגלים? טוב. אתם לא מסוגלים? אנחנו נדאג לזה", אמר.

בהתייחס לטורקיה חשף נתניהו כי קיימים חילוקי דעות בינו לבין טראמפ בנוגע לנשיא רג'פ טאיפ ארדואן. הוא טען כי ישראל מנעה ניסיון טורקי להרחיב את פריסתה הצבאית בסוריה. "אני מקווה שלא נגיע להתנגשות חזיתית", אמר. "כך לפחות אני מנסה".

נתניהו התייחס גם לאפשרות להרחבת הסכמי אברהם, והבהיר כי לא יסכים להקמת מדינה פלסטינית כחלק מהסדר מדיני. "דבר אחד לא נעשה: לא נקים מדינה פלסטינית. זה ירד מעל הפרק", הצהיר.

במישור הפוליטי אמר ראש הממשלה כי לאחר הבחירות ישאף להקים ממשלה לאומית רחבה, שתתבסס על עקרונות של התנגדות למדינה פלסטינית, הכרה בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, מדיניות ביטחונית יוזמת וכלכלה חופשית. "מי שרוצה להצטרף לעקרונות האלה מוזמן לעשות זאת", אמר.

עם זאת, הבהיר כי הוא מעוניין להמשיך בשיתוף הפעולה עם איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', אף שהוא מבקש להשאיר את תיקי הביטחון והביטחון הלאומי בידי הליכוד.

נתניהו התייחס גם לחוק הגיוס והדגיש כי צה"ל זקוק לתוספת כוח אדם, לצד הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובבינה מלאכותית. "צה"ל בהחלט חייב לגדול", אמר. "הוא יגדל, אבל הוא לא יגדל באותו קצב שהיינו חושבים שהוא יגדל, בגלל ה-AI".

לדבריו, הצעת חוק הגיוס שקידם נועדה להביא לגיוסם של 23 אלף חרדים בתוך שלוש שנים וחצי, אך לא הצליח להעבירה בשל מחסור בקול אחד. "אני מכבד את עולם התורה", אמר, אך הבהיר: "מי שלא לומד - הולך לשרת". בהמשך הוסיף: "ואם אתה לא הולך לשרת, ואתה אומר 'נמות ולא נשרת' - תלך לכלא".

ראש הממשלה נשאל גם על האלימות מצד צעירים יהודים ביהודה ושומרון. הוא גינה את המעשים, אך טען כי הסיקור התקשורתי של התופעה אינו משקף את היקפה. "אנחנו מדינת חוק. כל מעשי הפרעות האלה הם דבר חמור בפני עצמו וגם גורמים נזק למדינה", אמר. לדבריו, השב"כ מעורב בטיפול בתופעה והממשלה מתכוונת לנקוט צעדים נוספים.

לקראת סיום המפגש חזר נתניהו לתפיסת הביטחון שהציג, שלפיה ישראל אינה יכולה להסתפק בהגנה ובהכלה, אלא חייבת לשמור על יוזמה צבאית.

"ההגנה מאוד מאוד חשובה, המניעה מאוד חשובה, אבל ההתקפה, היוזמה והתחבולה הן הכי חשובות", סיכם. "זה המסר העיקרי שאני מעביר לכם בתפיסת הביטחון הלאומי".