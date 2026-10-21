פורום לוחמות ולוחמי חרבות ברזל, בראשות אל"ם (מיל') חנוך דאובה, הגיש היום (רביעי) עתירה לבג"ץ בדרישה להורות לרשויות האכיפה לפתוח בחקירה פלילית נגד ערוץ 14, מנהליו ועובדיו, בחשד לפרסום מידע ביטחוני רגיש במהלך מלחמת חרבות ברזל.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד עידן סגר, נטען כי לאורך המלחמה פרסמו הערוץ ואנשיו מידע שהיה כפוף למגבלות הצנזורה הצבאית, וכי בחלק מהמקרים הפרסומים גרמו לפגיעה ממשית בביטחון המדינה.

העותרים טוענים כי למרות תלונות מפורטות שהועברו בחודשים האחרונים לגורמי האכיפה, לא ננקטו צעדים מספקים לבדיקת החשדות.

העתירה המלאה נגד ערוץ 14

העתירה מפרטת יותר מ-13 אירועים שבהם, לטענת העותרים, נחשף בערוץ מידע ביטחוני רגיש.

בין היתר נטען כי פורסם מידע על אמצעי איסוף מודיעיני שפעל בעומק רצועת עזה, על מיקומי כוחות צה"ל בלבנון בזמן אמת ועל תוכניות מבצעיות שטרם יצאו לפועל.

באחד המקרים, לפי העתירה, פורסם מיקום של כוחות צה"ל בלבנון, וביום שלאחר מכן הופצץ האזור בידי חיזבאללה בתקיפה שבה נהרגו ארבעה חיילים.

עוד נטען כי פורסמו התרעות מוקדמות לקראת פעולות צבאיות, ובהן מבצע הביפרים, חיסול מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה והתקיפה באיראן.

העותרים מצביעים גם על פרסומים שלטענתם חשפו תוכניות מבצעיות, יעדים לתקיפה ותשתיות תת-קרקעיות.

לטענת הפורום, בחלק מהמקרים כבר התקבלו קביעות של גורמי הצנזורה בדבר חומרת הפרסומים. בעתירה נכתב כי ועדת הצנזורה קבעה ביחס לפרסום על אמצעי האיסוף המודיעיני כי הוא "גרם בפועל לנזק בטחוני ממשי".

במקרה אחר, שעסק בפרסום מידע הנוגע לתוכנית מבצעית באיראן, נטען כי הצנזור הצבאי הראשי הגדיר את האירוע בשיחה עם מנכ"ל הערוץ כ"הפרת צנזורה חמורה".

לטענת העותרים, למרות הקביעות הללו לא נפתחה חקירה פלילית בשני המקרים.

העתירה מופנית נגד פרקליט המדינה עמית איסמן, המשנה לפרקליט המדינה אלון אלטמן, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ניצב בועז בלט והצנזור הצבאי הראשי תא"ל נתנאל קולה.

כמשיבים נוספים צורפו החברה המפעילה את ערוץ 14, בעל השליטה יצחק מירילשוילי, המנכ"ל אריאל אדרי, ראש מערך החדשות יורם כהן ואנשי הערוץ שמעון ריקלין, יעקב ברדוגו, ינון מגל, תמיר מורג, יהודה שלזינגר, טל מאיר ואלוף (מיל') יפתח רון-טל.

העותרים טוענים כי התנהלות הרשויות מעידה על הימנעות מהפעלת סמכויות האכיפה, וכי היא פוגעת בעקרון השוויון בפני החוק. לטענתם, בעוד שבפרשות הדלפה אחרות נפתחו חקירות וננקטו צעדים פליליים, במקרה של ערוץ 14 לא ננקטו צעדים דומים.

בעתירה מוזכרות בין היתר פרשת המסמכים שהודלפו לעיתון הגרמני "בילד", חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן וחקירות נוספות של השב"כ בחשד להדלפת מידע ביטחוני.

עוד נטען כי למרות הנחיות המחייבות הכרעה של גורמי הפרקליטות בתיקים הנוגעים לחקירת עיתונאים, לשכת המשנה לפרקליט המדינה הסתפקה בתשובה שלפיה יש "להמתין לסיום הטיפול" במשטרה, ובהמשך הודיעה כי "בכך תם טיפולנו".

בסיום העתירה מדגיש הפורום את החשש לפגיעה בחיילי צה"ל כתוצאה מחשיפת מידע מבצעי בזמן אמת: "העותר משמש קול ללוחמי צה"ל, שחייהם סוכנו בשל אותם פרסומים אסורים מושא העתירה. הוא משמש קול למי שנשלחו, ועודם נשלחים, למשימות מבצעיות שהצלחתן תלויה בגורם ההפתעה, בו מכרסם ערוץ 14 בפרסומיו האסורים הנעשים בזמן אמת".

העותרים מבקשים מבג"ץ להתערב בהחלטות גורמי האכיפה, להורות על בחינת החשדות במסגרת חקירה פלילית ולקדם הליכים מנהליים נגד הערוץ והגורמים המעורבים.