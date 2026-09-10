קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, סא"ל א', צפוי לעתור בימים הקרובים לבית המשפט העליון בדרישה למנוע את פרסום שמו המלא ואת חשיפת כתב העתירה שבו הציג את גרסתו למחדל, כך פורסם בגלי צה"ל.

סא"ל א' מנהל במקביל מאבק משפטי נגד ההחלטה להדיחו מצה"ל. הוא הקצין היחיד שהרמטכ"ל החליט להדיח בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אך עדיין משרת בצבא ומסרב לפרוש כפי שנדרש ממנו.

ההליך הנוסף עוסק בהחלטת בית המשפט המחוזי להתיר לפרסום את שמו המלא ואת כתב העתירה שהגיש.

במסגרת אותו כתב הוא פורש את גרסתו לאירועים ולמחדל 7 באוקטובר, שבו היה שותף מתוקף תפקידו כקמ"ן אוגדת עזה.

צה"ל מסר לבית המשפט עמדה שלפיה אין מניעה ביטחונית לפרסם את שמו של קצין המודיעין לשעבר. בית המשפט קיבל את העמדה והתיר את הפרסום, אך העניק לסא"ל א' עיכוב ביצוע שאפשר לו לפנות לבית המשפט העליון בטרם תיכנס ההחלטה לתוקף.

בהחלטתו קבע בית המשפט המחוזי כי מדובר ב"מקרה ברור שהאינטרס הציבורי גובר על כל היבט או אינטרס אחר, ומביא לכך שמן הראוי לפרסם את שמו ופרטיו המזהים".

סא"ל א' סיים את תפקידו כקצין המודיעין של אוגדת עזה לפני כשנתיים, אך ממשיך בשירות בצה"ל וטרם הודח בפועל. לפי הפרסום בגלי צה"ל, הוא ממשיך לקבל משכורת ורכב מהצבא ושמו נותר תחת איסור פרסום.

בגלי צה"ל ציינו כי מרבית קציני המודיעין האחרים שהודחו מצה"ל כבר סיימו את שירותם ושמותיהם המלאים פורסמו. סא"ל א', לעומתם, ממשיך במאבק המשפטי על המשך שירותו ובמקביל מבקש למנוע את חשיפת זהותו ופרטי גרסתו לאירועים.