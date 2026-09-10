מכתב שכתבה בשנת 1996 שושנה בן גביר ז"ל, אמו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לחבר הכנסת הרב חנן פורת ז"ל נחשף כעת.

במכתב ביקשה האם את התערבותו של הרב פורת בעקבות צווי ההגבלה המנהליים שהוטלו באותה תקופה על בנה, שהיה אז כבן 19.

בן גביר תיארה בפני הרב פורת את שורת המגבלות שהוטלו על בנה ואת השלכותיהן על שגרת חייו. "איתמר זכה וזכה לקבל מגוון רחב של צווים", כתבה, וציינה בין היתר את ההגבלות על מקום מגוריו בקריית ארבע ואת הרחקתו מירושלים.

"גזירות קשות אלו מונעות ממנו ללכת ללמוד, לפגוש אנשים, להרצות ולנסוע לקניות. הוא הפך להיות 'נצור' בדירתו", כתבה האם. בהמשך טענה כי הצווים פגעו גם ביכולתו של בנה לעבוד ולהתפרנס, "זהו בחור כבן 19 אשר נשלל ממנו כמעט הכל".

אמו של בן גביר תיארה גם מקרה שבו ביקש לצאת לאזכרה של סבתו, אך בקשתו נדחתה. "האם יעלה על הדעת למנוע מנכד להשתתף באזכרה של סבתו, כאשר מדובר באירוע חד-פעמי ואנושי כל כך?", כתבה.

בסיום המכתב ביקשה את עזרתו, "אני פונה אליך כאל חבר כנסת וכאדם שיכול להבין ללבי, ומבקשת שתעשה ככל שביכולתך כדי להביא לסיום העוול הזה". היא הוסיפה, "אין לבי שלם עם הצווים הללו ועם הדרך שבה הם מיושמים".

בעקבות הפנייה שלח הרב פורת מכתב לאלוף פיקוד העורף דאז, שמואל ארד ז"ל, תחת הכותרת "צורת צו ההגבלה כנגד איתמר בן גביר". במכתבו לא חלק פורת על עצם האפשרות להשתמש בצווי הגבלה, אך מתח ביקורת על האופן שבו יושם הצו במקרה של בן גביר.

"צווי ההגבלה ותקנות שעת החירום המנדטוריות גונו כבר ע"י אישי ציבור מכל קצות הקשת הפוליטית", כתב. לדבריו, "במקרהו של איתמר בן גביר דומה שהיה שפר עליו גורלו לו ישב בכלא", משום ששירות בתי הסוהר שוקל, לדבריו, בקשות של אסירים לצאת לאירועי שמחה או אבל ולסיפוק צורכיהם.

הוא טען כי נציג האלוף, סא"ל יגאל רום, מסרב לבקשותיו של בן גביר לצאת מביתו, ובהן לצורך קניית בגדים, החלפת משקפיים והשתתפות באזכרה. בעקבות זאת ביקש מאלוף הפיקוד להורות על בחינה עניינית של אופן יישום הצו.

"אין אני חולק חלילה על עצם הצורך בהוצאת צו הגבלה במקרים מסוימים", הבהיר הרב פורת. "אולם צורת יישומו של הצו ראויה לעניות דעתי לבחינה מחודשת".