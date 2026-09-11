יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר פרסם ערב ראש השנה מסר אישי וחריג לחבר הכנסת צביקה פוגל, וביקש ממנו סליחה לאחר שהדרך הפוליטית המשותפת שלהם בכנסת הגיעה לסיומה.

בן גביר הקדיש לפוגל דברים חמים, שבהם הביע הערכה עמוקה לשותפו לדרך ולשנות פעילותם המשותפת. "גם כשאיננו ממשיכים יחד, מכורח הנסיבות והאילוצים וההחלטות הקשות שלעיתים נדרשים לבצע בעולם הפוליטי הסבוך, אין להמעיט מגודל ההערכה, האהבה והכרת הטוב", כתב.

הוא תיאר את פוגל כ"איש יקר, אמיץ וערכי, לוחם ועז רוח", והדגיש כי בעיניו אומץ ליבו לא הסתיים בשנות שירותו הביטחוני. "צביקה, אתה לוחם. לא רק במדים ובמשך עשרות שנות שירות מפואר למען ביטחון המדינה, אלא לוחם על האמת".

בן גביר שיבח גם את עמדותיו של פוגל לאורך השנים בנוגע לרצועת עזה. לדבריו, בשעה שאחרים העדיפו להתעלם מהבעיה, פוגל התריע מפניה. "אמרת וצדקת. כמה חבל שלא הקשיבו לך. כמה חבל שלא היו עוד הרבה אנשים כמוך".

בהמשך הודה גם לרעייתו של פוגל, ענת, ולילדיהם. הוא סיפר כי למד מפוגל רבות וכי הדרך המשותפת שלהם בכנסת ובחיים הציבוריים הייתה עבורו "זכות גדולה".

לקראת סיום דבריו הגיעה גם בקשת הסליחה. "אני אוהב אותך מאוד צביקה ומעריך אותך. מבקש סליחה מעומק הלב", כתב בן גביר.

למרות הפרידה הפוליטית, בן גביר הבהיר כי מבחינתו הקשר בין השניים אינו מסתיים: "גם אם דרכנו המשותפת בכנסת הסתיימה, הדרך שלנו לא מסתיימת כאן. אני בטוח שבעז"ה המשך יבוא. תודה על הכל, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה".