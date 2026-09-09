מפלגת עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגישו לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסילת רע"מ ויו"ר המפלגה ח"כ מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין זאב וולף ודוד בבלי, משתרעת על פני 39 עמודים, ללא הנספחים, וכוללת חומר חדש שלטענת המבקשים מחזק את עילות הפסילה.

בקשת פסילת רע"מ

בבקשה נטען כי רע"מ שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגדה.

במוקד החומר שמציגה עוצמה יהודית נמצא דו"ח רשמת העמותות בעניין עמותת "סיוע 48", שלטענת המבקשים קשורה במישרין לרע"מ ו"מפרט העברות כספים ושיתופי פעולה עם גופי טרור".

עוד נטען לקיומן של זיקות ישירות בין רע"מ, הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית ועמותות הקשורות אליהן, וכן לזיקה רעיונית לאחים המוסלמים. עוצמה יהודית טוענת כי עמותות "סיוע 48" ו"המעשים ההומניטארים" מימנו במיליוני שקלים את חמאס וארגוני טרור נוספים.

חלק מהבקשה מוקדש לרף שנקבע בפסיקות קודמות בנוגע לפסילת מועמדים ורשימות. המבקשים טוענים כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון עד היום, "חבר כנסת שהיה מתעורר ביום 7.10 ותוך כדי הטבח היה מביע תמיכה ישירה ומפורשת ב'התנגדות' (ביטוי מכובס למלחמה במדינת ישראל), לא היה נפסל מהתמודדות לכנסת בשל העדרה של אותה 'מסה קריטית' של ראיות".

בהמשך מובא בבקשה עניינו של עזמי בשארה כדוגמה לאופן שבו, לטענת עוצמה יהודית, יושמו בעבר הוראות החוק בנושא פסילת מועמדים. המבקשים טוענים כי בשארה זכה שוב ושוב להגנת בית המשפט העליון, שאפשר לו להתמודד ולכהן בכנסת למרות ראיות שלטענתם הצביעו על תמיכה באויב ושלילת קיומה של מדינת ישראל, וזאת כאשר לדבריהם "כל הנורות האדומות הבהבו בעוצמה".

עוצמה יהודית טוענת כי לאחר טבח 7 באוקטובר אין להמשיך בגישה זו, "לא מדובר בשוק חופשי של דעות, אלא במי שרוצה לפוצץ את השוק על מנת שלא יהיו בו לא דעות ולא אנשים שיביעו אותן". על בסיס טענה זו דורשים המבקשים לפסול את רע"מ מהתמודדות.

הבקשה מתמקדת גם במנסור עבאס, שאותו מציגים המבקשים כאיש האחים המוסלמים וכמי שלטענתם מציג בפני הציבור היהודי תדמית של "זאב בעור של כבש". במסגרת זו מובא דו שיח שהתקיים במליאת הכנסת לפני חמש שנים, שבו הזהיר בן גביר מפני פעילות רע"מ ושלוחותיה, ועבאס השיב, "אם אתה מוכיח ששקל אחד הגיע לארגון טרור, לאיש טרור - אין שם עדות".

לטענת עוצמה יהודית, החומר שהצטבר מאז כולל "עשרות הוכחות כיצד עמותות של רע"מ - סיוע 48 ו'המעשים ההומניטארים' - מימנו במיליוני שקלים את חמאס וארגוני טרור נוספים". במסגרת הבקשה נדרשת גם חשיפת חקירות של השב"כ והמשטרה נגד רע"מ, מנסור עבאס והעמותות הקשורות אליהם.

המבקשים מפנים גם להתבטאויות של עבאס שלטענתם מצביעות על קבלה הצהרתית בלבד של אופייה היהודי של המדינה במטרה להימנע מפסילה, לצד סירובו להגדיר את חמאס כארגון טרור.

בעוצמה יהודית מכנים זאת "שיטת הדיבור בשני קולות" - "הקול לאוזן הישראלית במטרה להשיג את המטרות מבלי להיפסל, והקול לאוזן הערבית".

בן גביר אמר עם הגשת הבקשה, "המחוקק אמר את דברו לפני שנים, אבל בית המשפט צפצף על החוק והכשיר פה עשרות מחבלים ואפשר להם לכהן בכנסת ישראל. הגיע הזמן לומר עד כאן! הגיע הזמן ליישם את החוק, ולפסול את ארגון הטרור שנקרא 'רע"מ' ואת העומד בראשו, איש האחים המוסלמים מנסור עבאס".