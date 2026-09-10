חבר הכנסת ינון אזולאי, שהעפיל למקום השני ברשימת ש"ס לכנסת, הודה אמש בגילוי לב בכישלון הקואליציה להסדיר את חוק הגיוס בקדנציה החולפת והזהיר מפני השלכות של הימנעות מהצבעה בבחירות הקרובות.

"אני בראש ובראשונה מבקש סליחה מבני התורה החשובים. אני יודע שלא הבאנו תוצאה ולא הצלחנו להביא חוק גיוס", אמר אזולאי בראיון לרדיו 'קול חי' בפנייה ישירה לציבור הלומדים.

"אני יודע מה אתם עוברים, שאי אפשר ללכת ברחוב או לעלות לאוטובוס בלי חשש. אני מרגיש את זה וכואב את כאבכם, אבל מבחינתנו בן תורה צריך לשבת וללמוד בלי שום ספק, טרדות או מכסות".

לצד ההתחייבות לעולם התורה, התייחס אזולאי למרקם הייחודי של הציבור הספרדי ולעמדת המפלגה כלפי אלו שאינם חובשי ספסלי בית המדרש.

"אנחנו מסתכלים על המשפחה המזרחית - סביב אותו שולחן שבת יושב בן תורה לצד מי שאינו כזה. מי שלא לומד והולך להתגייס - הצבא חייב לדאוג לו למסלולים מותאמים. אי אפשר להפקיר אדם שהלך לצבא בהוראת רבותיו".

לקראת הבחירות, יצא אזולאי באזהרה חריפה נגד קולות האכזבה במגזר הקוראים שלא להגיע לקלפיות. "זה שנשב בבית לא יביא את הפתרון לעולם התורה. אם חלילה נבחר להישאר בבית, אנחנו עלולים לקבל ממשלה שתמחק את מורשת מרן - ממשלה שבה נעמה לזימי תהיה שרת החינוך וגלעד קריב שר הדתות".