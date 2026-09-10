אירוע חריג בבסיס הקומנדו הימי בעתלית: שלושה כלי נשק מסוג M-16 נגנבו שלשום (שלישי), סמוך לשעה 03:30 לפנות בוקר, ישירות מחיילים בבסיס שייטת 13, כך דווח בחדשות 12.

עם גילוי הגנבה נפתחה בדיקה, ובמהלכה עלה חשד כי אדם מתוך הבסיס היה מעורב במעשה. חייל המשרת במתחם נעצר לחקירה בחשד למעורבות בגנבת שלושת כלי הנשק.

החקירה מתמקדת כעת בבירור נסיבות האירוע ובניסיון לאתר את הנשקים שנגנבו. בשל חומרת המקרה והחשש מזליגת אמצעי לחימה מבסיס צה"ל, החקירה מתנהלת בשיתוף המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל.

בתום החקירה צפויים הממצאים לעבור לבחינת הפרקליטות הצבאית. בשלב זה החייל שנעצר נמצא בחקירה בחשד למעורבות במקרה.

מצה"ל נמסר, "צה"ל רואה בחומרה רבה כל אירוע של גנבת אמצעי לחימה ופועל בנחישות למניעת אירועים אלו בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל".

עוד נמסר מצה"ל, "בעקבות המקרה נפתחה חקירה משותפת של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל, בסיומה הממצאים יועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית".