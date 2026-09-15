המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נגד לוחם סדיר בצה"ל, הנמצא בקורס מ"כים, לאחר שבסוף השבוע ירה ברגלו של פלסטיני סמוך לחוות "זית בגלבוע" בקו התפר בצפון השומרון. הירי בוצע במסגרת נוהל מעצר חשוד.

הלוחם הוקפץ לנקודה יחד עם חיילים נוספים בעקבות דיווח של רועה צאן יהודי על עשרות פלסטינים שהתקהלו סביבו כשבידיהם אבנים.

בחווה טענו כי עשרות תושבים מהכפר פקועה יצאו לעבר הרועה, וכי שלושה חיילים שהוצבו בחווה למשך החג יצאו יחד עם בעל החווה כדי לסייע לו.

לטענת החווה, הפלסטינים המשיכו להתקרב כשאבנים בידיהם, ובשלב זה ביצעו החיילים ירי באוויר. עוד נטען כי לאחר שההמון המשיך להתקרב למרחק של מטרים ספורים מהחיילים, התקבל אישור לבצע ירי לברך, ולאחר הירי התרחקו הפלסטינים וכוחות נוספים הגיעו למקום.

לפי גורמים בצבא שצוטטו בגלי צה"ל, הירי בוצע בניגוד לפקודות ולהוראות הפתיחה באש מאחר ובתיעוד מהמקום שפורסם לא נראה כי הפלסטיני שנורה היווה איום מיידי או החזיק אבן בידו.

גורמים בצה"ל אמרו לגלי צה"ל, "הירי היה לא מידתי, הוא חרג מהפקודות". לדבריהם, "המפקדים הבכירים בפיקוד המרכז מוטרדים מסוגיית טוהר הנשק ואירועי ירי בניגוד לפקודות. כשיש סכנת חיים אין דילמה - אבל במקום שבו נחשד כי סיבת הירי היא לא להסרת סכנה מיידית - נכון לחקור את האירוע".

מצה"ל נמסר, "ביום שישי האחרון, לוחם צה"ל ביצע ירי במהלך חיכוך בכפר פקועה שבחטיבת מנשה. בעקבות המקרה, הוחלט על פתיחה בחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת".

עוד נמסר, "מטבע הדברים לא נפרט על חקירה מתנהלת".