יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד תביעה נגד שרה נתניהו בסך 2,550,000 שקלים, בטענות ללשון הרע ולהסתה לאלימות.

התביעה הוגשה בעקבות ריאיון שהעניקה נתניהו לערוץ 14, שבו, לטענת גולן, רמזה כי הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר.

בדבריה רמזה שרה נתניהו כי גולן ידע על מתקפת החמאס מראש: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

בכתב התביעה מתאר גולן את ההשלכות שלטענתו נגרמו בעקבות הדברים. לדבריו, לאחר שידור הריאיון התקבלו אזהרות קונקרטיות מגורמי מודיעין על כוונה לפגוע בו.

עוד נטען בתביעה כי דוח העוסק בשיח ברשת מצביע על זינוק של 450% בהסתה נגד יו"ר הדמוקרטים. גולן קושר בין הדברים שנאמרו בריאיון לבין העלייה שלטענתו נרשמה ברמת האיומים כלפיו.

על פי כתב התביעה, האיומים הובילו גם לשינוי בסידורי האבטחה של גולן. לטענתו, לקראת הבחירות הוא נאלץ להרחיב ולהעמיק באופן משמעותי ובאופן פרטי את מערך האבטחה סביבו.