זהירות, ממכר! אצבעות אנטריקוט קונפי שמומלץ להכין בכמות גדולה, כי הן פשוט נגמרות מהר.

מתכון של ארבעה מרכיבים בלבד שהופך, בזכות בישול איטי בתנור, לחוויה קולינרית עמוקה ומפנקת.

מצרכים:

2 קילו אצבעות אנטריקוט

שמן זית איכותי בטעם עדין

חבילה של שום קלוף

צרור עלי תימין



אופן ההכנה:

1. מניחים את הבשר והשום בתבנית עמוקה ומכסים בשמן זית.

2. מכניסים לתנור בחום של 90 מעלות למשך חמש שעות.

3. מגישים - ונהנים מבשר ושום קונפי רך ועמוק טעם.

את השמן שנותר מומלץ לשמור - הוא מצוין לרטבים, לתבשילים, ואפילו סתם לטבילת פוקצ'ה.



ישראל דדון הוא שף קונדיטור המוכר בזכות יצירתיות בלתי מתפשרת וחיבור בין חומרי גלם פשוטים לטכניקות עילית. הוא מתמחה בפיתוח קינוחים לאירועים, מעביר סדנאות אפייה חווייתיות, ומתמחה ביצירת מאכלים שכל אחד יכול להצליח להכין בבית בקלות. את המתכונים, הסדנאות והופעות הבישול שלו ניתן למצוא במגוון רחב של במות, כולל כאן במדור האוכל של ערוץ 7.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית בברלין בורגר ממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.