בקבוק יין שיוצר בשומרון עמד במרכזה של מחווה מדינית בטקס פתיחת שגרירות ישראל בסלובניה.

שר החוץ גדעון סער וראש מועצת שומרון יוסי דגן העניקו לשר החוץ הסלובני טונה קייזר יין מיקב הר ברכה, ובסיום הטקס הרימו המשתתפים כוסית לחיים.

המחווה התקיימה בלובליאנה יום לאחר החלטת בריטניה להטיל סנקציות על עסקים ביהודה ושומרון, ובהם יקבים. כאשר התעניין קייזר במקורו של היין, סיפר לו דגן על הפסוק מנבואת ירמיהו, "עוד תטעי כרמים בהרי שומרון".

דגן הוסיף ואמר לשר הסלובני, "מה שאתה מחזיק ביד הוא לא רק בקבוק יין, אלא נבואה של ירמיהו שמתגשמת". קייזר התרגש מהדברים והודה על המתנה.

האירוע נערך במסגרת ביקור מדיני שבו קיים דגן שורת פגישות עם בכירים בממשלת סלובניה. בפגישה ממושכת עם סגן ראש הממשלה ושר התחבורה והאנרגיה, יירניה ורטובץ, הציג דגן מפות שעסקו בחשיבות האסטרטגית של יהודה ושומרון לביטחון ישראל והעולם המערבי.

בתום הפגישה העניק דגן לוורטובץ את סיכת השומרון, שאותה ענד השר הסלובני. ורטובץ הצהיר, "אנו מביעים סולידריות רבה עם השומרון ותומכים בכך שהשומרון יהיה תחת ריבונות".

דגן נפגש גם עם שר ההגנה ולנטין היידיניאק ועם שר החקלאות יאנז ציגלר קרל, שהביעו אף הם תמיכה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון ובהעמקת שיתוף הפעולה בין המדינות. היידיניאק אמר, "סלובניה וישראל היו שותפות בעבר ואני מאמין שכך יהיה גם בעתיד. ברצוני להביע תמיכה בריבונות ביהודה ושומרון".

שר החקלאות הסלובני אמר לדגן, "אתה לוחם אמיתי למען ישראל ואירופה. אני מביע סולידריות ותמיכה ביהודה ושומרון ובריבונות בחבל הארץ החשוב הזה שלכם".

דגן קשר בין הענקת היין לבין הסנקציות הבריטיות ואמר, "היין המשובח מהר ברכה, שגדל על אדמת השומרון והוענק בטקס מדיני רשמי, הוא תשובה ציונית ברורה לחרם ולסנקציות. מול מי שמנסים להחרים את היקבים ואת העסקים שלנו, אנחנו מביאים את תוצרת השומרון אל הבמות המדיניות ומחזקים את הקשרים הבינלאומיים שלנו. הידידות ההדוקה בין השומרון לסלובניה נבנתה במשך שנים של עבודה משותפת עם ראש הממשלה יאנז יאנשה ועם בכירי ממשלתו. נמשיך להעמיק את הידידות הזאת ולהיאבק בכל ניסיון להחרים את תושבי יהודה ושומרון".

הוא שיבח את שר החוץ גדעון סער ואמר: "שר החוץ גדעון סער עשה מהפכה שעוד ידובר בה בעבודה של משרד החוץ, גם באסטרטגיה וגם בתקצוב, יחד עם הצוות של משרד החוץ הם עושים עבודת הסברה תקדימית, מועצה אזורית שומרון שמחה להיות שותפה יחד עם משרד החוץ ושר החוץ בהסברת המציאות בשטח ובמלחמה בדה לגיטימציה".