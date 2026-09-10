בית המשפט העליון יקיים ביום רביעי בשבוע הבא דיון בעתירה המבקשת לאפשר כניסת יהודים להר הבית בשבתות. בעתירה ידונו שלושה שופטי בג"ץ - עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וחאלד כבוב.

לקראת הדיון נדרשו המשיבים להגיש את תשובתם לבית המשפט עד 48 שעות לפני מועד הדיון, כלומר עד יום שני בשבוע הבא. העתירה מופנית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד.

לצד הסוגיה העקרונית ביקשו העותרים מבג"ץ סעד מיידי לקראת חגי תשרי תשפ"ז, שחלקם יחולו השנה בשבת. הם ביקשו צו ביניים דחוף שיחייב את המשיבים להיערך לפתיחת ההר ליהודים בשבתות שבהן יחולו ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת - אך בית המשפט דחה את הבקשה.

את העתירה הגישו בשבוע שעבר אסף יחזקאל פריד, בשמו ובשם הוועד הציבורי לפתיחת הר הבית בשבתות, ויוסף מאיר רבין, באמצעות עו"ד ברוך בן יוסף. השניים מבקשים לחייב את המשיבים לנמק מדוע המדיניות שלפיה הר הבית סגור ליהודים בשבתות אינה בלתי סבירה ומפלה.

לטענת העותרים, דווקא בשבת יהודים רבים פנויים מעבודה ומלימודים ויכולים להגיע להר הבית, ולכן הסגירה פוגעת באפשרות שלהם לבקר במקום. הם טוענים גם כי המדיניות הנוכחית אינה משקפת את ההסדר שהיה נהוג לאחר מלחמת ששת הימים.

בעתירה נטען כי במשך שנים התאפשרה כניסת יהודים ומבקרים שאינם מוסלמים להר במשך שישה ימים בשבוע, למעט יום שישי. לטענת העותרים, לאחר סגירת ההר במהלך האינתיפאדה השנייה ופתיחתו מחדש בשנת 2003, הביקורים בשבת לא חודשו ובכך השתנה, לשיטתם, הסטטוס קוו שהיה נהוג קודם לכן.

העותרים מציינים כי בחגים יהודיים שאינם חלים בשבת מתאפשרת כניסה להר, ורואים בכך חיזוק לטענתם נגד המדיניות הקיימת. הם מסתמכים גם על דו"ח של ועדת משנה בוועדת הפנים של הכנסת, שלדבריהם המליץ לחדש את פתיחת הר הבית בשבתות כפי שהיה נהוג עד שנת 2000.

העתירה הגיעה לבג"ץ לאחר פניות שנעשו בחודשים האחרונים לגורמים מדיניים ומשטרתיים. לפי העתירה, מלשכת בן גביר הופנה אחד העותרים לראש הממשלה, ואילו מפקד מחוז ירושלים השיב לפנייה אחרת כי נוהל הביקורים בהר מתקיים בימים ראשון עד חמישי.

גם יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הצטרף לדרישה הנוגעת לשבתות חגי תשרי. רוטמן פנה לנתניהו ולבן גביר וביקש לאפשר את פתיחת ההר בראש השנה ואף להתיר תקיעה בשופר בתפילת מוסף.

בעתירה נדחית גם האפשרות להצדיק את הסגירה מחשש להפרות סדר. העותרים טוענים כי אכיפת החוק בהר בשנים האחרונות מלמדת שניתן לשמור על הסדר וכי אין כיום הצדקה ביטחונית להמשך הסגירה בשבתות.

הבקשה למתן צו ביניים שיאפשר היערכות מיידית לקראת שבתות חגי תשרי כבר נדחתה. הדיון בעתירה עצמה נקבע ליום רביעי, לאחר שהמשיבים יידרשו להציג לבית המשפט את עמדתם עד יום שני.