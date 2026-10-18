הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הרב יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, פרסם מכתב חריף לקראת הבחירות שבו קבע כי חל איסור הלכתי להצביע למפלגת עוצמה יהודית בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בשל עלייתו להר הבית ועידוד העלייה למקום.

במכתבו טוען הרב יוסף כי העלייה להר הבית נאסרה בידי גדולי ישראל מחשש לאיסור כרת, וכי אנשי ציבור המעודדים את העלייה מכשילים בכך את הציבור. "מן הידוע והמפורסם חומר איסור עלייה להר הבית, אשר כל גדולי הדורות ללא יוצא מן הכלל כולם אסרוה בתכלית האיסור מחשש לכרת!", כתב הרב.

בהמשך מתח ביקורת חריפה על אנשי ציבור מהמחנה הלאומי התומכים בעלייה להר הבית מטעמי ריבונות. "והן עתה קמו אנשי ציבור המגדירים את עצמם לאומיים ממפלגות שונות המרימים יד בה' ובתורתו ומקדשים את העלייה להר הבית, ומכשילים את הרבים באיסור כרת, באמתלא של לאומיות", כתב.

הרב יוסף הוסיף כי מעבר לאיסור ההלכתי, העלייה להר הבית מעוררת לדבריו מתיחות מול אומות העולם, ודחה את הטענה שלפיה ניתן להתיר את העלייה לצורך חיזוק הריבונות הישראלית.

"ומלבד שמתגרים בכך באומות העולם, הרי שאין שום היתר של הכשלת הרבנים באיסור כרת בשביל ריבונות וכדו'", כתב.

מכאן עבר הרב לקביעה הנוגעת ישירות להצבעה בבחירות הקרובות, והבהיר כי לשיטתו אין להעניק כוח פוליטי למפלגה שבראשה עומד אדם המעודד עלייה להר הבית. "ובוודאי שקיים איסור גמור ומוחלט לסייע בידי מפלגתם ונציגם ואסור לתת להם כוח בבחירות הקרובות", קבע.

הרב אף הזהיר את המצביעים מפני האחריות ההלכתית שלדבריו מוטלת עליהם: "ומי שמצביע למפלגה זו, עוונו ישא וקולר איסור כרת תלוי בצווארו".

בסיום המכתב חזר הרב יוסף על פסיקתו וקשר בין התמיכה הפוליטית במפלגה לבין האחריות לעידוד העלייה להר הבית. "לפיכך התומך במפלגתו של העולה להר הבית ומעודד את העליה להר הבית ה"ז כאילו הוא עצמו באיסור כרת ח"ו, לכן אסור ע"פ ההלכה לתמוך במפלגה של העולה להר הבית וה' הטוב ירחם!", חתם הרב.