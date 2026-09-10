ראשי מועצת יש"ע הגיעו השבוע לבסיס פיקוד המרכז בירושלים לכינוס מיוחד שנערך בשיתוף צמרת הפיקוד, אשר שילב הערכת מצב ביטחונית מעודכנת והרמת כוסית לרגל ראש השנה.

במפגש נטלו חלק אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מפקדי האוגדות הפועלים בגזרה וכן נציגים מכלל גופי הביטחון האמונים על המרחב.

במסגרת הדיון הוצגו הסקירות הביטחוניות לקראת חגי תשרי, כאשר אלוף הפיקוד בחר לייחד חלק מרכזי מדבריו לעבודה המשותפת שבין הנהגת התושבים לבין צה"ל וגורמי האכיפה והביטחון.

בלוט ציין בדבריו כי תיאום זה מהווה נדבך קריטי ביכולת המבצעית לגדע נסיונות טרור, לבסס משילות ולאפשר שגרת חיים תקינה ועניפה עבור תושבי האזור.

"השותפות בינינו היא שמייצרת סיכול טרור, היא שמייצרת משילות ואכיפת חוק, והיא שמאפשרת את העיקרון - אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא", אמר בלוט.

הוא פנה לנוכחים והזהיר מפני מהלכים שמטרתם ליצור סדקים בין המערכות השונות, תוך שהוא מציין כי ניסיונות אלו פוגעים ישירות ביעילות הפעילות בשטח. הוא חזר והדגיש את גודל האחריות המוטלת הן על המפקדים הצבאיים והן על נבחרי הציבור בהובלת המרחב.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר לאחר האירוע: "סיימנו הערכת מצב של ראשי הרשויות יחד עם אלוף הפיקוד לקראת החגים. זו הזדמנות טובה לומר תודה בשם התושבים לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ועוזרים בתנופת ההתיישבות. אין ספק שהצבא ערוך ומוכן, יחד עם כוחות הביטחון ביישובים, שזו הזדמנות לומר גם להם תודה. בעזרת השם נעבוד יחד כדי שזו תהיה שנה של התיישבות, צמיחה והתפתחות. שנה בטוחה, שנה שבה הצבא יכריע את כל האויבים שלנו וכל חיילינו יחזרו הביתה שלמים ובריאים".