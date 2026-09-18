החשיבות האסטרטגית של מבוא חורון, קטעים מתוך הראיון עם טוביה רוזנצוויג

טוביה רוזנצוויג, ממקימי מבוא חורון ולשעבר סגן ראש מועצת בנימין, מספר על הקמת היישוב וחשיבותו האסטרטגית.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"המחשבה על המקום הזה התחילה במשרד הביטחון - ממש זמן קצר מאוד אחרי מלחמת ששת הימים - כי הייתה כאן מובלעת לטרון. מדובר בסוג של אצבע ארוכה, שנכנסת ללב השטח של מדינת ישראל, כולל הכביש בין ירושלים לתל אביב. מרכז מדינת ישראל, פחות או יותר, זה בדיוק בנקודה הזאת. היו כאן הרבה מלחמות", משחזר רוזנצוויג.

הוא מציין כי "במלחמת ששת הימים התגלה תיק מסודר של פקודת קרב, שהירדנים תכננו לכבוש את היישוב שעלבים ולרצוח את אנשיו. גם הם הבינו שלאזור הזה יש חשיבות אסטרטגית עצומה".

במערכת הביטחון רצו שהשטח ייתפס, והדרך היחידה הייתה בהתיישבות חקלאית. "לכן היה חשוב להם למצוא גרעין שיהיה מוכן לדבר הזה. נתנו לתנועה שלנו, לעזרא, להקים את היישוב, וגם חבר'ה שהיו באזור מודיעין הגיעו לכאן. המטרה הייתה להקים התיישבות חקלאית, תורנית, במקום חדש בארץ ישראל".

לצפייה בראיון המלא:

ראיון עם טוביה רוזנצוויג

לחצו כאן וצפו בפרוייקט הראיונות המלא "הראשונים"